MG4 is eerste goedkope elektrische auto met baanbrekende accu

Elektrische auto’s zijn duur, de accu’s zijn zwaar en de productie zorgt voor veel CO2-uitstoot. Daar lijkt nu verandering in te komen. Het Chinese MG laat de nieuwe MG4 zien met een solid state-batterij.

Doordat een solid state gebruik maakt van vaste in plaats van vloeibare elektrolyten, is hij energiedichter en dus een stuk lichter. Zo ontwikkelde Mercedes-Benz eerder een accu met 405 Wh per kilogram.

Baanbrekende accu

De accutechniek was vooralsnog erg duur, maar wordt nu toch in een budget-auto geïmplementeerd. De MG4 kost in China immers 80.000 Chinese renminbi (zo’n 9500 euro).

LFP en NMC In dit artikel gebruiken we vaker de termen LFP en NMC. Weet je niet (meer) exact wat dit betekent, lees hier de uitleg over de verschillende accu’s.

Strikt genomen is de accu in de MG4 niet een échte solid state. Een klein deel van de accu, 5 procent, bestaat nog uit wel vloeibare elektrolyten. Desondanks biedt hij per kilogram 180 Wh. Dit betekent dat het 70 kWh-accupakket 389 kilogram weegt, dat is al snel zo’n 100 kg minder dan een NMC-accu met dezelfde capaciteit. Een LFP is nog zwaarder. Volgens de Chinese meetmethode komt de MG op een acculading 537 kilometer.

Naast dat een solid state lichter is, heeft de batterij een langere levensduur en kan hij beter omgaan met extreme temperaturen. Daarbij moet hij brandveiliger zijn dan een NMC-accu.

MG4 eerste goedkope productieauto met deze accu

Solid state is de nieuwe heilige graal op de markt van elektrische auto’s, maar vooralsnog zijn de cijfers niet echt indrukwekkend. De ontwikkeling van de accu’s is dan ook nog in volle gang en de beloftes rondom de efficiëntie van solid state-accu’s zijn behoorlijk. Hoe dan ook, deze MG4 is het startschot van de nieuwe techniek in betaalbare productieauto’s.

Wat de specificaties van de MG4 in Nederland exact worden, is nog onduidelijk. Wel weten we al wat Chinese specificaties.