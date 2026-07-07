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MG-baas verlaat geëmotioneerd livestream na beschuldigingen door kijkers van kopieergedrag

De marktintroductie van de MG 07 verloopt niet volgens plan. Een livestream over het model werd plots stilgelegd, nadat topmanager Chen Cui zich moest verdedigen tegen beschuldigingen van kopieergedrag. De MG 07 zou te veel op de Porsche Taycan en Xiaomi SU7 lijken.

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Chen Cui figureerde in een livestream, waarin hij het design van de elektrische MG 07 zou uitleggen. Maar toen kijkers de auto herhaaldelijk vergeleken met de Porsche Taycan en Xiaomi SU7, benadrukte Chen dat er geen detail van de MG 07 “geplagieerd was”. Vervolgens raakte Chen geëmotioneerd en beëindigde hij abrupt de livestream.

Lijkt de auto op de klassieke MGB GT?

Sindsdien heeft MG op verschillende manieren het gesprek rondom de 07 een andere richting proberen te geven. Zo beweert het merk dat de auto geen kopie is, maar juist elementen hergebruikt van de MGB GT uit de jaren zestig. Om eerlijk te zijn: wij zien de overeenkomsten niet.

Wat ons een stuk waarschijnlijker lijkt, is dat fabrikanten van elektrische auto’s allemaal op zoek zijn naar hetzelfde: een zo laag mogelijke luchtweerstandscoëfficiënt.

Dus rollen er modellen van de band die een soortgelijke druppelvorm hebben.

MG heeft dezelfde wielen als Porsche

Toch snappen we de criticasters van de MG 07 wel. Zijn lichtmetalen wielen lijken als twee druppels water op die van de Porsche Taycan en de koplampen en het silhouet vertonen eveneens overeenkomsten.

Dat-ie op de Xiaomi SU7 lijkt, is dan weer omdat die Chinese EV eveneens de Duitse sportsedan lijkt.

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