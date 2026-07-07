Remco Slump
Remco Slump Nieuws 7 jul 2026
Leestijd: 1 minuut

MG-baas verlaat geëmotioneerd livestream na beschuldigingen door kijkers van kopieergedrag

De marktintroductie van de MG 07 verloopt niet volgens plan. Een livestream over het model werd plots stilgelegd, nadat topmanager Chen Cui zich moest verdedigen tegen beschuldigingen van kopieergedrag. De MG 07 zou te veel op de Porsche Taycan en Xiaomi SU7 lijken.

Chen Cui figureerde in een livestream, waarin hij het design van de elektrische MG 07 zou uitleggen. Maar toen kijkers de auto herhaaldelijk vergeleken met de Porsche Taycan en Xiaomi SU7, benadrukte Chen dat er geen detail van de MG 07 “geplagieerd was”. Vervolgens raakte Chen geëmotioneerd en beëindigde hij abrupt de livestream.

Lijkt de auto op de klassieke MGB GT?

Sindsdien heeft MG op verschillende manieren het gesprek rondom de 07 een andere richting proberen te geven. Zo beweert het merk dat de auto geen kopie is, maar juist elementen hergebruikt van de MGB GT uit de jaren zestig. Om eerlijk te zijn: wij zien de overeenkomsten niet.

Porsche-design voor 25.000 euro: MG 07 lijkt op Taycan, maar heeft wél een brandstofmotor
(Afbeelding: MG)

Wat ons een stuk waarschijnlijker lijkt, is dat fabrikanten van elektrische auto’s allemaal op zoek zijn naar hetzelfde: een zo laag mogelijke luchtweerstandscoëfficiënt.

(Afbeelding: Porsche)

Dus rollen er modellen van de band die een soortgelijke druppelvorm hebben.

MG heeft dezelfde wielen als Porsche

Toch snappen we de criticasters van de MG 07 wel. Zijn lichtmetalen wielen lijken als twee druppels water op die van de Porsche Taycan en de koplampen en het silhouet vertonen eveneens overeenkomsten.

Porsche-design voor 25.000 euro: MG 07 lijkt op Taycan, maar heeft wél een brandstofmotor
(Afbeelding: MG)
Porsche-design voor 25.000 euro: MG 07 lijkt op Taycan, maar heeft wél een brandstofmotor
(Afbeelding: MG)
Porsche-design voor 25.000 euro: MG 07 lijkt op Taycan, maar heeft wél een brandstofmotor
(Afbeelding: MG)

Dat-ie op de Xiaomi SU7 lijkt, is dan weer omdat die Chinese EV eveneens de Duitse sportsedan lijkt.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws

Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Lees ook:

Remco Slump
Geschreven door Remco Slump

Heintje Davids van Autovisie. Begon in 2005 als stagiair en kwam terug in 2007, 2013 én 2022. Rijdt een BMW-motor, maar zou liever een 850CSi hebben.

Het interessantste autonieuws rechtstreeks in je inbox

Meld je aan voor de Autovisie nieuwsbrief, dan praten wij je ieder weekend bij over het interessantste autonieuws.