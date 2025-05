Deel dit: Share App Mail Tweet

Met zijn DS N°8 is Emmanuel Macron de eerste ‘groene’ president

Is Emmanuel Macron echt de eerste president ter wereld met een elektrische dienstauto? Mwah, dat valt te bezien, want DS is in zijn persinformatie verdacht specifiek. Met zijn DS N°8 zou Macron de allereerste ‘president van een republiek’ met een EV zijn.

Dat doet ons denken aan de Nordschleife-records die soms in onze mailbox voorbij komen. Dan heeft Porsche bijvoorbeeld de beste tijd neergezet voor een stationwagon met een meesturende achteras en twee bekerhouders.

Unieke DS N°8 met halfopen dak

Hoe dan ook, Emmanuel Macron is ‘groen’. Althans, als-ie meedoet aan een parade, zoals die op 8 mei, de Franse Bevrijdingsdag, wordt gehouden. Anders zit hij in een gepantserde Renault Rafale, zo hebben we begrepen.

We kunnen ons dus voorstellen dat Macron met jaloezie kijkt naar de wereldleiders die wél een verlengde 7-serie of S-klasse mogen gebruiken. Al is deze DS N°8 ook best speciaal, trouwens. Hij is zelfs uniek, met zijn halfopen dak en zijn donkerblauwe interieur- en exterieurkleur.

Maximale range van 750 kilometer

De DS N°8 staat op hetzelfde platform als de Citroën C5 Aircross, Opel Grandland en Peugeot e-3008/e-5008, maar in tegenstelling tot die Stellantis-modellen is de DS niet met een brandstofmotor te krijgen. Hij is altijd volledig elektrisch.

Bij de marktintroductie zijn drie varianten beschikbaar, waarvan de eerste twee op de voorwielen worden aangedreven. De instapper is 230 pk sterk, heeft een 74 kWh-batterij en haalt daar een bereik van 572 kilometer op.

Daarboven staat een versie met 245 pk en een 97 kWh-accu, die maximaal 750 kilometer range haalt. Het topmodel van de reeks is een 350 pk sterke vierwielaandrijver met 97 kWh-batterij en een actieradius van 686 kilometer. Snelladen gaat met maximaal 160 kW.