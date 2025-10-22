Met vreemde stunt wil Kia benzinerijders in elektrische auto krijgen
Bij de aanschaf van een Kia EV4 (zie onze rijtest met de elektrische auto hierboven), wordt tijdelijk een luchtverfrisser meegeleverd waar een sterke benzinelucht vanaf komt. We gluurden zelf ook even naar de kalender, maar het is echt geen 1 april.
Het is een stunt van de Finse Kia-tak. Het merk toont de luchtverfrisser trots op zijn Instagram-pagina. Het moet de overgang naar elektrisch rijden verzachten, zo stelt het Zuid-Koreaanse merk.
Luchtverfrisser met benzinegeur bij elektrische auto
“Mis je de geur van benzine en het geluid van de brandstofpomp nu je elektrisch rijdt? Wij hebben een snelle oplossing voor afkickverschijnselen”, schrijft Kia op zijn Finse Instagram-pagina. “De luchtverfrisser met benzinegeur helpt bij de meest acute ontwenningsklachten die de overgang naar het nieuwe tijdperk van autorijden kan veroorzaken.”
Van de luchtverfrissers is volgens Kia slechts een beperkte voorraad. Je krijgt er een bij aankoop van een nieuwe Kia EV4. Toen we de achterkant van die elektrische auto voor het eerst zagen, dachten we ook dat het om een 1-aprilgrap ging. Maar net als bij deze luchtverfrisser met benzinegeur, is dat niet het geval.
Marketingstunt voor Kia EV4
Uiteraard kiest niemand voor een Kia EV4 omdat je er toevallig een geurhangertje bij krijgt. Het is dan ook vooral een marketingstunt. Een succesvolle marketingstunt, want jij leest er nu over.
