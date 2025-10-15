Deel dit: Share App Mail Tweet

Met Vision Iconic maakt Mercedes fouten uit recente verleden goed

Mercedes maakt zijn fouten uit het recente verleden goed en schotelt ons eindelijk een elektrische auto voor die met zijn design wél impact maakt, de Vision Iconic.

Je moet het Mercedes nageven, het merk heeft wel lef. Dat de aalgladde, vrij emotieloos ogende EQE en EQS geen succes zijn geworden, is achteraf misschien logisch, maar toen Mercedes ermee kwam niet. De fabrikant probeerde iets nieuws. En dat werkte niet. Prima. Les geleerd.

Mercedes verandert van koers

Daarom verandert Mercedes nu van koers. Op de nieuwe GLC lanceerde het merk een verrassend fraaie ‘grille’, waarmee het teruggrijpt op de gloriejaren van de W123 en W124. En die bijzondere lichtsculptuur zien we ook op deze Vision Iconic.

Logisch, want het algehele design van de concept-car grijpt overduidelijk terug op de jaren vijftig, met vleugjes 300 SL en 300 S. Volgens ontwerper Gorden Wagener zitten er ook elementen van de W108, de W111 en de 600 Pullman in.

Prachtige interieurbekleding

Het interieur van de Vision Iconic noemt Mercedes ‘hyper-analoog’, wat overigens niet betekent dat er alleen maar fysieke knoppen in te bekennen zijn.

Het middelpunt van het dashboard is een zwevende glasconstructie met daarin een aantal klokken. Een ervan zou functioneren als AI-metgezel.

Prachtig is de bekleding van het interieur. Zowel voorin als achterin de Vision Iconic staat een met blauw fluweel beklede bank.

Lak die stroom op kan wekken

De technische specificaties van de auto zijn niet bekend. Al is duidelijk dat de Vision Iconic elektrisch is, aangezien Mercedes spreekt over een nieuwe lakcoating, die als zonnecellen stroom kan opwekken.

