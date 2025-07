Deel dit: Share App Mail Tweet

Met Mercedes CLA Shooting Brake rijd je zonder te laden naar Stuttgart

Met gemak zelfs, want vanaf Utrecht is het net geen 600 kilometer naar Stuttgart en de nieuwe Mercedes CLA Shooting Brake haalt op een volle batterij maximaal 761 kilometer.

Deels komt dat door zijn gestroomlijnde koets. De Mercedes CLA Shooting Brake is een van de meest aerodynamisch geoptimaliseerde auto’s op de markt, met een Cw-waarde van 0,21. De druppelvormige EQS doet het met 0,20 nog een tandje beter.

Mercedes CLA Shooting Brake met 800 volt

Net als de gewone CLA staat de Shooting Brake op het nieuwe MMA-platform van Mercedes. Hij komt met verbrandingsmotoren en als EV op de markt. Die laatste maakt gebruik van een 800 volt-boordnet, wat buitengewoon snel laden mogelijk maakt.

De Mercedes CLA Shooting Brake komt aan de juiste snellaadpaal, onder de juiste omstandigheden, tot maximaal 320 kW. Dat betekent dat-ie in 10 minuten zo’n 310 kilometer aan actieradius kan bijladen. En dat schiet op.

Twee versies, met achter- of vierwielaandrijving

Er zijn vooralsnog twee versies van de CLA Shooting Brake, allebei elektrisch. De CLA 250+ Shooting Brake met EQ-technologie (ja, dat is de officiële naam van het ding) is 272 pk en 335 Nm sterk, heeft achterwielaandrijving en komt maximaal 761 kilometer ver.

Dan is er ook nog de (even flink inademen) CLA 350 4MATIC Shooting Brake met EQ-technologie, met ook een elektromotor op de vooras. Hij is goed voor een vermogen van 354 pk en 515 Nm koppel en heeft een bereik van 730 kilometer.

Interessant aan de CLA is dat-ie een tweetraps transmissie heeft, net als de Audi e-Tron GT en Porsche Taycan. De eerste versnelling zorgt voor een optimale acceleratie, de tweede moet het stroomverbruik omlaag halen bij hogere snelheden.

Groter geworden, maar toch minder ruim achterin

In vergelijking met zijn voorganger is de Mercedes CLA Shooting Brake 3,5 centimeter langer geworden (nu 4,72 meter) en is de wielbasis met 6 centimeter toegenomen (nu bijna 2,8 meter). Daarom is het vrij opvallend dat de zitruimte op de achterbank is afgenomen, zo meldt Mercedes zelf.

Ook de inhoud van de bagageruimte is geslonken, van 485 naar 455 liter. Met de leuningen van de bank plat is er 1.290 liter beschikbaar. Dat was voorheen 1.350 liter. Wel beschikt de elektrische CLA over een frunk onder de voorklep. Die is fors, met een inhoud van 101 liter.

Benzineversies van Mercedes CLA Shooting Brake

De brandstofversie van de Mercedes CLA Shooting Brake komt later. Die heeft de aandrijving niet op de achterwielen, maar op de voorwielen zitten. Er zijn een aantal uitvoeringen beschikbaar, allemaal met een 1,5-liter viercilinder benzinemotor en mild-hybrideondersteuning. Ze zijn 136, 163 en 190 pk sterk.