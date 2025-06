Deel dit: Share App Mail Tweet

Met EV op vakantie? Deze landen hebben vaakst laadpalen op de camping

Het laadnetwerk is Nederland is vrij goed vergeleken met veel andere Europese landen. Dat kan een probleem zijn wanneer je met een elektrische auto op vakantie wil. In dit artikel lees je in welke landen de kans het grootst is dat een camping voorzien is van EV-laadpunten.

Met een EV’s naar de camping is overigens niet ideaal. De actieradius van een elektrische auto heeft er immers flink onder te lijden wanneer je er een caravan achter hangt. Dat ondervond Autovisie eerder in deze praktijktest.

Meer campings met EV-laadpunten in Europa

Mocht je toch met je elektrische auto naar de camping willen (bijvoorbeeld met een daktent), dan hebben we goed nieuws. Sinds begin 2023 is het aantal campings in Europa met een EV-laadpunt bijna verdrievoudigd, zo blijkt uit onderzoek van campingspecialist ACSI.

Van de 10.000 Europese campings die de onderzoekers onder de loep namen, heeft inmiddels zo’n één op de vijf een oplaadpunt voor EV’s. Daarnaast is in populaire vakantielanden zoals Frankrijk en Duitsland de laadinfrastructuur tegenwoordig goed genoeg om ze zonder al te veel zorgen elektrisch te doorkruisen.

Vakantie in eigen land is beste optie

Maar wil je laadzekerheid op de camping? Dan zul je een vakantie in eigen land moeten boeken. Nergens ligt het percentage campings met EV-laadpunten zo hoog als in Nederland. De rest van de top vijf bestaat achtereenvolgens uit Luxemburg, Noorwegen, België en Kroatië. Rij echter niet op de bonnefooi naar een camping, maar check voortijd even of je jouw elektrische auto daar ook echt kunt opladen.