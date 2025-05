Deel dit: Share App Mail Tweet

Met enkel elektrische auto’s kom je er niet, aldus BMW

Europa ziet het autolandschap het liefst zo snel mogelijk elektrificeren. Maar volgens BMW-topman Oliver Zipse is regelgeving die enkel op elektrische auto’s gefocust is, niet de juiste weg.

Tijdens de jaarlijkse BMW AG-vergadering sprak CEO Oliver Zipse. Hij had het onder meer over de ontwikkelingen in de EV-transitie.

‘E-mobiliteit leidt naar een doodlopende weg’

“We nemen ambitieuze politieke doelen serieus, maar we geloven niet in technisch eenzijdige regelgeving die het aanbod beperkt”, vertelt de BMW-topman. “Hetzelfde principe geldt voor de circulaire economie. Ook hier kan alleen een alomvattende aanpak investeringen mogelijk maken en stimuleren. Want als op zichzelf staande technologie leidt e-mobiliteit naar een doodlopende weg, zoveel is nu wel duidelijk. De verschillen zijn gewoon te groot, zelfs binnen Europa.”

Als voorbeeld haalt Zipse België en Italië aan. Bij onze zuiderburen kennen elektrische auto’s en hybrides voordelen, waardoor het marktaandeel is gestegen tot meer dan 60 procent in 2024. Dit staat in schril contrast met Italië, waar EV’s vorig jaar slechts 4 procent marktaandeel wisten te halen.

Er bestaat meer dan alleen elektrische auto’s

“Is dat te wijten aan de producten? Zeker niet”, zegt Zipse. “Is het de schuld van de consument. Absoluut niet. De belangrijkere vraag is dan ook: Hoe kunnen we op effectieve wijze de CO2-uitstoot reduceren? In ieder geval niet door in zwart-wit te denken.”

Zipse doelt op de EV-only-strategie we zijn ingeslagen. Per 2035 wordt de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotor in Europa aan banden gelegd (al geldt een uitzondering voor e-fuels). Veel fabrikanten hebben vol ingezet op elektrische auto’s, maar komen daar voorzichtig op terug nu de vraag naar EV’s tegenvalt wanneer subsidies verdwijnen. Het wisselvallige overheidsbeleid werkt dan ook flink tegen, vertelde Peugeot-CEO Alain Favey eerder aan Autovisie.

“Politieke doelstellingen moeten de realiteit van de markt reflecteren en haalbaar zijn voor bedrijven”, stelt Zipse. “Wereldwijde investeerders kijken al vooruit naar 2030 en vooral 2035. Daarom zal de komende herziening van de EU-doelstellingen zo beslissend zijn. Het is onze kans om het systeem te verbeteren. Europa heeft een goed presterende autoindustrie en toeleveranciers nodig. We vechten hiervoor en verzetten ons tegen negatieve ontwikkelingen.”

Wedden op meerdere paarden

BMW heeft dan ook altijd op meerdere paarden gewed en dat zal het blijven doen. Met de i3 was de autobouwer er vroeg bij, maar daarna bleef het een poosje stil op EV-gebied. Inmiddels is er een bredere elektrische line-up die de showroom deelt met hybrides, diesels en benzinemodellen. In de toekomst worden daar zelfs waterstofmodellen aan toegevoegd.