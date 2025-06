Deel dit: Share App Mail Tweet

Met dit eenvoudige ‘werk’ verdien je 100.000 euro als klikspaan

‘Klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan’, zo leer je het als peuter in Nederland. Een Amerikaanse man heeft geen moeite om de snitch van de stad te zijn. Sterker nog: hij wordt beloond en verdiende meer dan 100.000 euro met bijzonder ‘werk’.

New York wil, net als alle andere wereldsteden op deze planeet, uitstoot terugdringen. Het is daarom verboden om bussen en vrachtwagens stationair te laten draaien. Hier kun je trouwens berekenen wat jouw auto of camper uitstoot deze vakantie.

Klikspaan-werk

Overigens krijg je niet direct een boete als in New York jouw bus of vrachtwagen stationair draait. Het voertuig moet langer dan drie minuten met draaiende motor stilstaan. Dit geldt niet voor stadsbussen. Alle andere chauffeurs die aan het werk zijn moeten dus oppassen.

Om dit te handhaven heeft de stad bijzondere hulptroepen ingeroepen: klikkende burgers. Zie je een bus of vrachtwagen stationair draaien en weet je hier bewijsmateriaal van te verzamelen, dan kun je dit melden. De boete ligt tussen de 350 en 600 dollar. De burger die de overtreding meldt krijgt een kwart van het boetebedrag. Hier kun je dus je werk van maken.

Meer dan 100.000 euro

Het Amerikaanse CBS News maakte een reportage met een man die zichzelf een Streeter noemt. Hij fietst 6 tot 9 uur per dag rond en heeft met klikken een getal met zes cijfers binnengeharkt, kortom meer dan 100.000 dollar.