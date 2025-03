Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze Tesla Cybertruck houd je helemáál geen vrienden meer over

De Tesla Cybertruck is een controversieel voertuig. Eentje waar mensen over het algemeen een sterke mening over hebben. Dus waarom zou je hem nóg meer in-your-face maken?

We zijn benieuwd waarom Mansory dit gevaarte Elongation heeft genoemd. Geeft de tuner daarmee op een slinkse manier toe dat dit een auto is voor mannen met een beperkte… lengte? Of is Elongation een soort rare ode aan Elon Musk?

Ontwerpers met oogafwijking

Ook vragen we ons weleens af of de ontwerpers van Mansory een oogafwijking hebben. Want het is toch niet mogelijk dat iemand deze creatie mooi vindt? Het wit met gele interieur is nog wel te pruimen, maar dat kunnen we moeilijk zeggen over al die ongein op en aan de carrosserie.

De Tesla Cybertruck is verlaagd en heeft een koolstofvezel bodykit aangemeten gekregen, met achterop twee bizarre vleugeltjes en lel van een nepdiffuser. De 26-inch (!) lichtmetalen wielen zijn absoluut gaaf, moeten we toegeven.

Mansory komt uit Duitsland

Mansory komt uit Duitsland, maar zal ongetwijfeld de meeste auto’s verkopen in Azië, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten, waar veel jongere rijken geen ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’-filosofie aanhangen.