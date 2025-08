Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze ‘onverwoestbare’ wielen heb je nooit meer stoeprandschade

Hallelujah! Waarom is dit nooit eerder uitgevonden? Lichtmetalen wielen die bijna onverwoestbaar zijn en zowat immuun voor stoeprandschade. Shut up and take my money!

Want als ik eraan denk, krimp ik nog steeds ineen. Ik had slecht geslapen en moest al vroeg mijn Volvo C30 met 18-inch lichtmetalen wielen uit een ondergrondse parkeergarage rijden. Kkggghhh!!!! Zo langs de veel te hoge rand bij de uitgang met het rechterachterwiel. En het wiel was nog zo mooi!

Levenslange garantie op wielen

Een oplossing is om minuscule 15-inch stalen wielen met ballonbanden onder je auto te zetten, maar het oog wil natuurlijk ook wat, dus moeten het toch 20-inch of ten minste 19-inch wielen zijn. En die zijn bij het bedrijf Unplugged Performance ‘onverwoestbaar’.

De UP-RW Road Warrior-wielen zijn beschikbaar voor de Tesla Model 3 en Model Y en worden gedekt door een levenslange garantie. Bovendien beloven de makers ze gratis te vervangen als je ze op een of andere manier tóch kapot weet te maken.

Vervangbare buitenring

Daarbij zijn de Road Warriors voorzien van een vervangbare buitenring. Dat is ontzettend handig, want als je een stoeprandje meepakt, is het vaak de rand die beschadigd raakt. Geen probleem, dan trek je de ring eraf en zet je er een nieuwe op.

Het Amerikaanse Unplugged Performance begint in september met de levering van zijn Road Warrior-wiel. Een setje kost omgerekend tussen de 2.400 (19 inch) en 2.600 euro (20 inch). Al komen daar nog allerlei extra kosten bij als je ze naar Europa willen laten verschepen.