Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze Le Mans-racer van Porsche kun je gewoon naar je werk

Dit is de Porsche 963 RSP, een straatlegale versie van de racewagen waarmee Porsche volgende week aan de start verschijnt van de 24 uur van Le Mans. Er is er maar één van. En hij is voor autosportlegende Roger Penske.

De 963 RSP is de enige 963 met een lakkleur. Op de Le Mans-auto’s zit een wrap over de koets van kaal koolstofvezel en kevlar. Als knipoog naar de unieke, straatlegale Porsche 917 van graaf Rossi (zie onder) is de 963 RSP gespoten in Martini Silver en heeft-ie een met bruin leer en alcantara bekleed interieur.

Porsche 963 met claxon

Voor gebruik op de openbare weg is de rijhoogte van de 963 iets verhoogd en zijn er zachtere dempers gemonteerd. Ook heeft de auto nu een claxon en richtingaanwijzers, kunnen de koplampen voortaan hoger en lager worden afgesteld en is het bodywork zodanig aangepast, dat de wielen zijn bedekt.

Oversized bekerhouder

Een geweldig detail in het interieur is de toevoeging van een oversized bekerhouder (de 963 RSP is per slot van rekening voor een Amerikaan). Er is geen plek voor een passagier. Naast de bestuurdersstoel is opbergruimte gecreëerd voor het stuur en de bijgeleverde koptelefoon.

Daar weer naast heeft Porsche plek ingeruimd voor een helm en voor de laptop die nodig is om de 963 RSP te starten. Want hij is en blijft een Le Mans Hypercar, niet een straatauto die je even met de sleutel tot leven wekt.

Hybride-V8 met 680 pk

De hybride-aandrijflijn met 680 pk sterke twinturbo-V8 is in de basis ongewijzigd, maar afgesteld op gewone benzine en een soepelere gasrespons. Op zijn 1,35 kWh-batterij kan de 963 piepkleine stukjes volledig elektrisch rijden.

Overigens schrijven we de hele tijd dat de Porsche 963 RSP straatlegaal is, maar dat is-ie slechts onder speciale omstandigheden. Hij staat nu bijvoorbeeld op een Frans W-kenteken, dat normaal gesproken alleen door fabrikanten wordt gebruikt voor bijvoorbeeld testprototypes.

Porsche 917 van graaf Rossi

De 963 RSP is geïnspireerd op een bijzondere 917, die in 1974 door Porsche werd gebouwd in opdracht van de Italiaanse graaf Rossi di Montelera. Hij wilde een kenteken op de roemruchte Le Mans-racer, dus gingen ze in Stuttgart aan de slag.

Er hoefde eigenlijk weinig te gebeuren aan de 917. Chassisnummer 030 werd zilver gespoten, kreeg een paar uitlaatdempers aangemeten en werd in het interieur met leer bekleed. Daarbij haalde Porsche wat aerodynamische elementen van de koets af om hem straatlegaal te maken.

Overigens lukte het niet om de 917 in Europa op kenteken te zetten, want daarvoor waren de eisen te zwaar. De oplossing kwam in de vorm van de Amerikaanse staat Alabama, waar ze de auto wel wilden registreren, op voorwaarde dat hij er nooit een meter zou rijden.

Met het Amerikaanse kenteken kon de graaf de 917 vervolgens in Europa legaliseren. Naar verluidt nam hij de Porsche in Stuttgart in ontvangst en reed hij er in een ruk mee naar Parijs. De graaf overleed ruim twintig jaar geleden. Zijn zoon heeft de auto nu in zijn bezit.