Met deze foto’s verspreidt Rolls-Royce fake news uit de rockwereld

Dit zijn geen AI-afbeeldingen. Rolls-Royce heeft écht een Phantom in een zwembad geparkeerd. En daarmee houdt het Britse merk een hardnekkige rockmythe in stand, die naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet waar is.

We hebben gelijk een vraag bij het zien van deze foto’s: heeft Rolls-Royce daadwerkelijk een 500.000 euro kostende Phantom om zeep geholpen in een zwembad? Nee, want de luxelimousine die tot aan zijn grille in het chloorwater staat, is een testprototype dat op het punt staat om gerecycled te worden.

Rolls-Royce van Keith Moon?

Rolls-Royce heeft hem voorzichtig in een zwembad laten zakken, dus niet als een wildeman erin gereden, zoals Keith Moon, drummer van The Who, ooit gedaan zou hebben. Hij vierde op 23 augustus 1967 zijn eenentwintigste verjaardag in een Holiday Inn-hotel in Flint, Michigan, en dat liep helemaal uit de hand.

Hoe het verhaal is ontstaan dat Moon een Rolls-Royce het zwembad in reed, is niet bekend, want in een interview met Rolling Stone in 1972 zei hij dat het een Lincoln Continental was (wat Rolls-Royce bij zijn pr-stunt ook toegeeft). Pete Townshend, gitarist van The Who, en andere feestvierders hebben verklaard dat er helemaal geen auto in het water lag.

Schade van ruim 230.000 dollar

Desalniettemin richtten Moon en consorten zoveel schade aan, dat het hotel ze daarvoor een rekening van 24.000 dollar presenteerde (het equivalent van ruim 230.000 dollar nu). The Who mocht vervolgens nooit meer in een Holiday Inn logeren, aldus Townshend.