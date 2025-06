Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze auto komt Donald Trump naar Nederland en dit kost-ie

Deze week vindt de belangrijke NAVO-top plaats in Den Haag en dat betekent dat er veel luxe, duur en veilig vervoer rondrijdt en -vliegt in Nederland. Zeker voor Donald Trump geldt dat. Hij neemt zijn vertrouwde auto mee naar ons land.

We hoeven niet uit te leggen dat Donald Trump een van de best beveiligde mensen ter wereld is. Hij kiest er dan ook niet voor om een gepantserde auto op de plaats van bestemming uit te kiezen.

The Beast

Zijn auto is inmiddels in Nederland. Het voertuig, bekend onder de naam ‘The Beast’, arriveerde zaterdag met het vliegtuig. De auto staat op het GMC TopKick-platform dat veelal gebruikt wordt voor zware trucks van Chevrolet. De auto van Donald Trump is dan ook zwaar. Hij weegt tot wel 9.100 kg, meer dan tien keer het gewicht van een Volkswagen Up!

Waarom is hij zo zwaar? Dat komt door het platform en zijn 6,2-liter V8, maar met name door alle bepantsering. De auto van Donald Trump beschikt over kogelbestendig glas (dus beter dan kogelwerend), wapens, nachtzichtapparatuur en banden die niet kunnen worden lekgeschoten. Verder is er een zuurstoftank aan boord en gaat het gerucht dat er bloed van de bloedgroep van de Amerikaanse president in de auto ligt.

Dit kost de auto van Donald Trump

De limousine kost 1 tot 1,5 miljoen dollar. Voor de ontwikkeling van de auto heeft de Amerikaanse overheid in 2016 bijna 16 miljoen dollar betaald aan General Motors.

Gepantserde Mercedes

Niet alleen in Amerika kunnen ze goed gepantserde auto’s bouwen, ook Mercedes verkoopt ze. In onderstaande video zie je hoe het is om te rijden met zo’n zware S-Klasse.