Met deze AliExpress x Porsche-rugzak ben je de coolste op school
Toegevende, verstand van fashion heb ik niet echt. Maar ongetwijfeld vindt iedere autoliefhebber je cool als je met deze geniale Porsche-rugzak komt aanzetten. Hij lijkt te koop op AliExpress.
Deze tas werd een paar weken geleden gedeeld door AI-kunstenaar Cole Chaudière. Opvallend is dat de rugzak nu echt aangeboden wordt.
Porsche-rugzak van AliExpress
De foto’s op AliExpress van de Porsche-rugzak lijken ook met een AI-tool te zijn gegenereerd. Sommige beelden zijn van de kunstenaar gejat. Desondanks wordt hij echt verkocht. De goedkoopste is er vanaf 207 euro.
Wat je exact thuis ontvangt, en óf je überhaupt iets krijgt, is dus maar de vraag. Bij AliExpress kunnen producten in werkelijkheid soms toch anders uitvallen dan op de foto. Lijkt deze rugzak wel enigszins op de afbeeldingen, dan is dit ongetwijfeld het ideale cadeau voor de autoliefhebber. Wie wil er nou geen dikke kont van een Porsche 911 (of Speedster) op zijn rug?
Bestuurder krijgt boetes omdat zijn elektrische auto te luid is
Lees ook:
Ook interessant
-
Lidl verslaat Kärcher met deze goedkope hogedrukreiniger
-
Dit zijn de vijf gevaarlijkste auto-gadgets
-
Met deze vier poets-essentials laat je jouw auto deze zomer stralen
-
Test: is een budget-autoradio met Apple Carplay goed?
-
Deze AliExpress-gadget maakt einde aan grote Tesla-ergernis
-
Voorkom vaakst voorkomend pechgeval met deze goedkope gadget
-
Bestuurder krijgt boetes omdat zijn elektrische auto te luid is
-
Porsche Cayenne kan draadloos opladen: deze EV’s doen dat al
-
Audi Concept C: sportauto van de toekomst gaat in productie!
-
Deze auto herken je na zijn facelift niet meer terug
-
Storende weggebruiker? Met deze Xpeng kun je op auto’s schieten
-
Volkswagen komt toch niet met ID.2: zo heet de elektrische Polo