Met deze AliExpress x Porsche-rugzak ben je de coolste op school

Toegevende, verstand van fashion heb ik niet echt. Maar ongetwijfeld vindt iedere autoliefhebber je cool als je met deze geniale Porsche-rugzak komt aanzetten. Hij lijkt te koop op AliExpress.

Deze tas werd een paar weken geleden gedeeld door AI-kunstenaar Cole Chaudière. Opvallend is dat de rugzak nu echt aangeboden wordt.

Porsche-rugzak van AliExpress

De foto’s op AliExpress van de Porsche-rugzak lijken ook met een AI-tool te zijn gegenereerd. Sommige beelden zijn van de kunstenaar gejat. Desondanks wordt hij echt verkocht. De goedkoopste is er vanaf 207 euro.

Wat je exact thuis ontvangt, en óf je überhaupt iets krijgt, is dus maar de vraag. Bij AliExpress kunnen producten in werkelijkheid soms toch anders uitvallen dan op de foto. Lijkt deze rugzak wel enigszins op de afbeeldingen, dan is dit ongetwijfeld het ideale cadeau voor de autoliefhebber. Wie wil er nou geen dikke kont van een Porsche 911 (of Speedster) op zijn rug?