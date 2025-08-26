Deel dit: Share App Mail Tweet

Met de snelste elektrische auto ter wereld ben je in een uur in Parijs

Van Utrecht naar Parijs is 470 kilometer. Dus in theorie kan de Yangwang U9 Track Edition – de snelste elektrische auto ter wereld – die afstand in een uurtje doen.

Waarom? Omdat de elektrische sportwagen recent een topsnelheid haalde van 472,41 km/h. En daarmee verslaat-ie de Rimac Nevera R, die onlangs op een eveneens indrukwekkende 431 km/h uitkwam.

Yangwang U9 met ruim 3.000 pk sterk

De Yangwang U9 is een bijzondere machine. Hij maakt gebruik van een 1.200 volt-boordnet (de meeste EV’s komen maar tot 400 volt) en heeft vier elektromotoren, die samen meer dan 3.000 pk produceren.

En dat niet alleen. Volgens BYD, het moederbedrijf van Yangwang, wordt de U9 zodanig gekoeld dat hij zijn extreme prestaties lange tijd kan volhouden, ook op het circuit.

De U9 heeft een elektromotor op ieder wiel en is in staat tot torque-vectoring, waarmee hij honderd keer per seconde kan reageren op de situatie.

Koenigsegg Jesko gaat 530 km/h

Dat de U9 een top van 472 km/h kan bereiken, is bijna ongelofelijk, maar daarmee moet hij nog steeds een aantal supersportwagens op benzine achter zich laten.

Althans, op papier. Zo beweert Koenigsegg dat de Jesko Absolut maximaal 530 km/h gaat, alleen is dat nooit in de praktijk bevestigd.