Met de auto naar het zuiden? Dit moet je weten over het vignet Zwitserland

Wie onderweg is naar Italië kan ervoor kiezen om door Zwitserland rijden. Let dan alleen wel op: voor bepaalde snelwegen geldt een vignetplicht, ook voor de caravan of vouwwagen. Dit moet je weten over het vignet Zwitserland.

In Zwitserland geldt al sinds 1985 een vignetplicht voor alle motorvoertuigen tot 3.500 kilo. Het vignet is simpelweg een manier om tol te innen en geldt voor personenauto’s, maar ook voor aanhangers. Voor een caravan of vouwwagen moet dus een extra vignet worden gekocht.

Kosten vignet Zwitserland

Het vignet Zwitserland 2025 is geldig tot 31 januari 2026 en in heel het land te gebruiken. De kosten zijn 49,95 euro per vignet, dat zowel als raamsticker als digitaal e-vignet te krijgen is. Het is ook mogelijk om aan de grens de benodigde sticker te kopen, al is de prijs daar mogelijk hoger door de wisselkoers.

Alleen voor de snelwegen

Zonder vignet Zwitserland via de snelweg inrijden, is strafbaar en kan worden bestraft met een boete van 200 Zwitserse frank, wat omgerekend zo’n 210 euro is. Voor de duidelijkheid: het vignet is alleen nodig op de snelwegen en hoef je dus niet aan te schaffen als je de snelwegen mijdt.

Hoe vignet Zwitserland plakken?

Vignetten zijn een jaar geldig. Plak je een nieuwe aan de binnenkant van de voorruit, dan moet de oude worden verwijderd. Let op: plak een vignet Zwitserland niet ondersteboven, schuin of achter een getinte strook op de voorruit. Je moet het gelijk goed doen, want het is maar één keer te plakken.

Een aanhanger, zoals een caravan of vouwwagen, moet een eigen vignet hebben. Die kan bijvoorbeeld achter de voorruit van de caravan worden geplakt, maar hoeft niet per se zichtbaar te zijn. Zo is het ook toegestaan om hem aan de binnenkant van de kap van de vouwwagen te plakken.

