Met Chinese uitvinding schiet je brandende accu’s uit auto

Brandende accu’s zijn doodeng, dat vinden ze ook in China. Daarom komt onderdelenfabrikant Joyson Group met een oplossing. Je kunt die brandende accu gewoon van je af schieten. Dit lijkt nog onveiliger dan een brandende accu an sich.

Hoewel er veel over brandende accu’s gesproken wordt, en zo’n thermal fire er behoorlijk eng uitziet, komt het gelukkig erg weinig voor. Daarbij kan niet iedere accu uit zichzelf ontbranden. Dit heeft met de verschillende accusamenstellingen te maken.

Brandende accu’s schieten

Ondanks dat het probleem niet groot is, denken fabrikanten na over het nog veiliger maken van accupakketten. Je wilt immers dat het aantal thermal fires nul is.

Joyson Group heeft wel een erg bijzondere techniek laten zien om het afbranden van een elektrische auto te voorkomen. Met behulp van een soort airbag kan het brandende accupakket met een noodgang uit de auto geschoten worden. Het systeem werd gepresenteerd in het China Automotive Collision Repair Technology Research Center.

Bizarre uitvinding

Hoewel je als bestuurder dan van het gevaarlijke brandende accu af bent, is deze uitvinding bizar onveilig te noemen. Door de airbags wordt het accupakket, dat honderden kilo’s weegt, drie tot zes meter ver geworpen. Stel je voor dat je dit accupakket tegen een voetganger of fietser schiet. Of perongeluk de accu tegen een huis aan gooit. Dan is de techniek een dodelijk wapen.

Hoewel het wellicht in sommige gevallen handig is dat het accupakket eenvoudig en snel verwijderd kan worden, is dit absoluut niet de manier. Dit ontwikkelingsgeld hadden ze beter in veiligere accupakketten kunnen steken. Overigens hing het systeem onder een iCar. Dat merk heeft als snel laten weten niets met deze ontwikkelingen van doen te hebben.