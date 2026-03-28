Merkwaardige luxe-occasion: slechts één te koop in Nederland (en met megakorting)

Kun jij ons, zonder in de alinea hieronder te spieken, vertellen van welk merk deze auto is? Waarschijnlijk niet. Toch staat er een te koop in Nederland. Letterlijk één. En die occasion tik je ook nog eens voor een verleidelijk bedrag op de kop.

Goed, dan hier het antwoord: het is de HiPhi X. Een elektrische auto uit China met een aantal opmerkelijke functionaliteiten. En anders dan de meeste elektro-SUV’s uit die hoek, kun je dit apparaat niet betichten van een dertien-in-een-dozijnontwerp. Sterker nog, met zijn korte neus, vlakke voorruit en algehele proporties is dit zelfs geen standaard SUV, maar in een MPV. En dat is vandaag de dag een zeldzaamheid.

Failliet

Dat er een HiPhi-logootje voorop deze occasion staat, maakt hem nog unieker. Het merk bestond namelijk pas sinds 2019. We zeggen ‘bestond’, want HiPhi was geen lang leven beschoren. Zo’n anderhalf jaar geleden ging de autobouwer koppie onder.

Je hoeft dus niet bang te zijn dat binnen de kortste keren ook bij je buurman een HiPhi X op de oprit staat. Jij blijft de enige in de straat en zelfs een van de weinigen in Nederland. Op dit moment staan immers slechts twee HiPhi X-exemplaren op Nederlands kenteken. Daarmee is hij zeldzamer dan de nóg vreemdere HiPhi Z, waarvan er volgens de RDW-database nu zes in ons land rondrijden.

Luxe-occasion met zeer aparte deuren

Hoezo we deze auto’s vreemd noemen? Kijk eens naar de achterdeuren. We hebben het niet over het feit dat er geen deurhendels zichtbaar zijn (waar de Chinese overheid niet blij mee zal zijn), maar over de manier waarop ze openen.

(Afbeelding: AutoTrack / Eeltje Talstra)

De onderste helft klapt naar achteren open zoals bij een Rolls-Royce, en het bovenste gedeelte vouwt naar boven. Deze occasion combineert dus zogeheten suicide doors met gullwing-deuren. Dat hebben we nog niet eerder gezien. Dat een deel van het portier naar boven vouwt, is gedaan om de instap naar de achterste zitrij te vergemakkelijken. De HiPhi X telt namelijk zes zitplaatsen.

Het gevaarte is 5,2 meter lang en is bijna 600 pk sterk. Dat is voldoende vermogen om deze MPV in minder dan vier seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h te katapulteren. Deze occasion komt uit 2025 en heeft pas 50 kilometer op de klok. Praktisch nieuw dus. Zelfs de plastic folie zit nog op de schermen, het stuur en om de gordels.

Prijs van de HiPhi X

Wat niet al te lang geleden voor dit exemplaar betaald is, is niet bekend, maar duidelijk is dat hij met een enorme korting de deur uitgaat. De andere twee HiPhi X-modellen in Nederland hebben namelijk 107.495 en 123.000 euro gekost. Reken dus ook bij dit exemplaar op een nieuwprijs fors boven de ton. Nu staat hij te koop 69.800 euro.

Een habbekrats, zou je zeggen. Maar weet dat je jezelf héél veel problemen op de hals kunt halen met zo’n aankoop. Het merk is failliet, weet je nog? Gaat er iets mis met de bijvoorbeeld de accu of de software van deze occasion, dan kun je nergens terecht. Wie waagt de gok?