Deel dit: Share App Mail Tweet

Merijn kocht een Japanse Ferrari en die schiet vlammen

Een knalrode sportwagen met middenmotor is de jongensdroom van velen. Bij de meesten prijkt er dan een steigerend paard op de motorkap, bij Merijn was dat een Toyota-logo. Hij kocht een Toyota MR2.

MR2 staat officieel voor Midship Runabout 2-seater, maar de letters refereren ook aan de aandrijflijn (Mid-engine, Rear-wheel drive). Merijn Rober houdt er een andere definitie op na: “Het zijn mijn initialen.” De auto is hem dan ook op het lijf geschreven. “Uiteraard is dat niet de enige reden dat ik zo gek ben op dit model. Die middenmotor maakt hem erg bijzonder.

Het was altijd al duidelijk dat het een Toyota MR2 moet worden

Het was wel altijd duidelijk dat het een Toyota MR2 van de tweede generatie moest worden; die vind ik simpelweg het mooiste. De eerste generatie met zijn hoekige vormen is niet mijn smaak en derde generatie zie je nog met enige regelmaat rijden, dus die is in mijn optiek iets minder bijzonder. Al jaren was de MR2 mijn droomauto.

Toen ik eenmaal ging werken, verdiende ik eindelijk genoeg geld om er een te kunnen kopen. Ruim een halfjaar heb ik naar een geschikte MR2 gezocht. Roest is een veelvoorkomend probleem, waar je bij deze auto’s voor moet waken. Eerst ben ik bij een andere Toyota MR2 wezen kijken, maar die heb ik vanwege schades en roest laten staan. Een poosje later stuurde een vriend me de advertentie van de MR2 die ik nu de mijne mag noemen. Mede door de lelijke wielen waar die op stond, oogde hij niet geweldig, maar ik zag wel de potentie. Het grote voordeel was dat-ie amper roest had. Sommige mensen zoeken een zo origineel mogelijke auto, maar dat hoeft van mij niet.

Ik zou hem zelf immers ook aanpassen, al mag het geen ‘tokkiebak’ worden. Dus geen heftige spoilers of gare wielen. Het moet lijken alsof-ie origineel zo uit de fabriek had kúnnen komen. Vooralsnog heb ik niet heel veel aan de auto veranderd. Wel heb ik de wielen die eronder zaten, vervangen door een setje van Japan Racing met semislicks.

Ook heb ik een BC Racing-schroefset, een shortshifter en stuggere draagarmrubbers gemonteerd. Daarmee is het al een totaal andere auto geworden. Verder is-ie voorzien van een aftermarket uitlaat. Die maakt hem niet alleen luider, maar omdat-ie geen katalysator meer heeft, spuwt-ie af en toe ook flinke vlammen.”