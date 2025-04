Deel dit: Share App Mail Tweet

Mercedes vindt het stuurwiel opnieuw uit, zodat jij een filmpje kan kijken

Een stuurwiel werkt prima, al ruim honderd jaar lang, maar omdat autofabrikanten van het vernieuwen om het vernieuwen zijn, moeten we opeens aan de stuurknuppel, ook bij Mercedes.

Bij Tesla werkt de yoke voor geen meter, omdat overpakken niet goed gaat met zo’n Knight Rider-ding voor je neus. Lexus en Toyota hebben daar gelukkig stukken beter over nagedacht en introduceren een variabele overbrenging.

Op de gefacelifte Mercedes EQS

Mercedes volgt die werkwijze en introduceert vanaf volgend jaar een half stuurtje op de gefacelifte EQS. Waarom? Omdat dat voor de gebruiker allerlei voordelen biedt, aldus de fabrikant, al vermoeden we dat veel ervan pas achteraf zijn bedacht.

Sturen via een elektrisch signaal

Bij de meeste nieuwe auto’s zit er nog een mechanisch component in de stuurinstallatie. Bij de EQS straks niet meer. Dan zorgt een stuurbeweging voor een elektronisch signaaltje, dat via een computer naar een servomotortje gaat.

Voordelen van steer-by-wire?

Volgens Mercedes worden de handling en het stuurgevoel er beter van, wat wij ten zeerste betwijfelen. Verder zou steer-by-wire parkeren en manoeuvreren een stuk eenvoudiger maken, omdat je bij lagere snelheden minder input hoeft te geven.

Mercedes noemt ook als voordeel dat je als bestuurder geen oneffenheden meer in het stuur voelt. Wat ons juist een nadeel lijkt, want je wil toch juist feedback in het stuur hebben over het oppervlak waarop je rijdt? Of zijn wij nou te veel old school?

Nee, want Mercedes geeft zelf toe dat de afwezigheid van gevoel in het stuurwiel gecompenseerd moet worden. Daarom gebeurt dat via de servo’s in de stuurinstallatie, die zorgen voor weerstand in het stuur, gebaseerd op allerlei ingewikkelde berekeningen.

Iets wat bij een conventionele installatie op een natuurlijke manier gebeurt, moet hier dus toegevoegd worden, anders voelt het voor de bestuurder te afstandelijk aan. Al lijkt de yoke van Mercedes ook met name te zijn ontworpen voor dingen die weinig met autorijden te maken hebben.

Ruimte om filmpje te kijken

Zo zou een half stuurtje meer ruimte voor de bestuurder creëren, het instappen makkelijker maken en een beter zicht bieden op de digitale cockpit. Want als auto’s straks grotendeels autonoom zijn, kun je daar lekker een filmpje op kijken, aldus Mercedes.

Kosten, gewicht en veiligheid

Waar steer-by-wire uiteraard ook goed voor is, zijn de kosten en het gewicht, al schrijft Mercedes daar niks over. Doordat er geen mechanische componenten meer nodig zijn, is een steer-by-wire systeem minder zwaar en complex, wat ongetwijfeld ook goedkoper is in de productie.

Wie zich zorgen maakt over de veiligheid, stelt Mercedes gerust. Net als in bijvoorbeeld een vliegtuig is de besturing redundant uitgevoerd, wat betekent dat een tweede systeem het overneemt als het eerste uitvalt.