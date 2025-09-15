Mercedes ontkent deal met BMW: ‘We hebben onze eigen motoren’
Mercedes zou gebruik gaan maken van BMW-motoren en de onderhandelingen waren volgens het Britse medium AutoCar al in een ver gevorderd stadium. Mercedes ontkent nu een deal en zegt zelf de juiste motoren hebben.
Er duiken de laatst tijd vaker geruchten op over motoren, die later niet blijken te kloppen. Zo bleek het nieuws van een vijfcilinder in de Volkswagen Golf R tevens onzin.
Mercedes ontkent motordeal met BMW
De geruchten gingen enkel om de 2,0-liter turbomotor (B48) die nu al in verschillende modellen van BMW en Mini ligt. Technisch directeur van Mercedes, Markus Schäfer, liet tijdens de IAA aan Motor1 weten dat het nieuws over de BMW-motoren niet waar is. “We hebben onze eigen nieuwe familie modulaire motoren ontwikkeld die voldoen aan de Euro 7-, China 7- en Amerikaanse regelgeving.”
Volkswagen stelt elektrische Golf uit, de reden is zorgelijk
Voorlopig is het nieuws over de BMW-motoren in Mercedessen dus enkel op geruchten gebaseerd. Mocht dit veranderen, dan houden we je op de hoogte middels de gratis Autovisie Nieuwsbrief.
