Mercedes-Benz gaat 13.000 woningen bouwen in gigantische eigen stad: waarom doen ze dit nu?
Mercedes-Benz gaat een eigen stad bouwen met 13.000 woningen verspreid over twaalf torens. Daarmee zijn ze het zoveelste merk dat een grote eigen campus bouwt, maar waarom?
Niet lang geleden toonde tuner Brabus beelden van een eigen stad in de Verenigde Arabische Emiraten. Ook Mercedes-Benz Places Binghatti City wordt in het land gebouwd. Ongetwijfeld is de overheid erg blij met de Europese investeringen.
Tweede stad van Mercedes-Benz in Dubai
De woningen van Mercedes-Benz worden gebouwd in Dubai. Overigens heeft de Duitse fabrikant daar al eerder een kleine campus gebouwd. Mercedes-Benz Places Binghatti City is dus de tweede ‘stad’.
Het ontwerp van de gebouwen is op zijn zachtst gezegd opvallend te noemen. Het ontwerp is duidelijk geïnspireerd op de Vision-conceptmodellen van Mercedes. Sterker nog, de torens worden zelfs naar conceptmodellen vernoemd. Zo kun je dus in de toekomst wonen in de Vision Mercedes-Maybach 6.
110 km/h geen probleem in trajectcontrole? Zo hard kun je echt rijden zonder een boete te krijgen
Wat de prijzen van de woningen zijn, is nog onbekend. Wel is duidelijk dat het om luxe draait. Zo vind je fitnessruimtes en allerlei soorten zwembaden. Bij Brabus betekent dit een flink prijskaartje. Dat zal bij Mercedes niet anders zijn.
Waarom?
Dat autofabrikanten hun ‘eigen stad’ juist in de Verenigde Arabische Emiraten neerzetten, is geen toeval. Het land is aantrekkelijk voor vastgoedinvesteringen, waardoor zo’n project simpelweg geld kan opleveren. Tegelijk fungeert het als een visitekaartje voor het merk in een regio waar veel geld zit.
Bovendien bieden deze locaties ideale omstandigheden om te experimenteren met nieuwe technologie. Van geavanceerde laadinfrastructuur tot toepassingen voor autonoom rijden: in een volledig gecontroleerde omgeving kan een fabrikant sneller testen en doorontwikkelen. De praktijkdata die dat oplevert, zijn goud waard voor toekomstige auto’s van Mercedes-Benz.
