Mercedes-AMG verruilt hybride viercilinder voor zescilinder en V8

Goed nieuws voor petrolheads: Mercedes-AMG lijkt af te stappen van zijn ietwat controversiële hybride viercilinder. AMG-klanten zullen in de toekomst keuze hebben uit zescilinders en V8’s. Dat schrijft het Britse Autocar op basis van gesprekken met ingewijden.

“Technisch gezien is de viercilinder een van de meest geavanceerde aandrijflijnen in een productieauto. Hij levert ook uitstekende prestaties. Desondanks sloeg hij niet aan bij onze traditionele klanten. Dat hebben we ingezien”, zou de bron hebben gezegd.

Hybride viercilinder biedt weinig beleving

Het klopt dat de hybride viercilinder van Mercedes-AMG onwijs veel vermogen levert. Hij brengt echter ook veel gewicht en weinig beleving met zich mee. En juist dat laatste is wat je van een AMG verwacht. De sensatie die een grote V8 biedt is met een vierpitter lastig te evenaren. Daarnaast reageert de aandrijflijn bij sportief rijgedrag niet vlot genoeg, wat alleen maar meer frustratie oproept.

Klanten hebben dan ook liever een auto die voor iets meer opwinding zorgt. Omdat er weinig animo bleek te zijn voor de C 63 met vierpitter, besloot Mercedes-AMG vorig jaar al dat de CLE 63 weer een good-old V8 zou krijgen. Nu lijken alle AMG-modellen weer op zes- of achtcilinders te kunnen rekenen.

Strenge Euro 7-norm

Nog een reden voor de aanstaande scheiding tussen Mercedes-AMG en de hybride viercilinder, is de striktere Euro 7-norm. Volgens Autocar zou Mercedes te veel geld moeten investeren in de aandrijflijn om aan die emissieregels te kunnen voldoen. Een nieuwe V8 waar het merk aan werkt, voldoet daar wel aan.

Nieuwe EV van Mercedes-AMG

Toch kun je van Mercedes-AMG in de toekomst meer verwachten dan enkel zes- en achtcilinders. De sportieve tak werkt namelijk ook aan een krankzinnige elektrische auto. Autovisie-redacteur Dries van den Elzen stelt je in onderstaande video voor aan dit model dat luistert naar de naam GT XX.