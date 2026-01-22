Deel dit: Share App Mail Tweet

Meer dan 900 mensen per dag hebben dit probleem met hun auto, wat deze gadget van 35 euro voorgoed oplost

Pech met je auto, het kan weleens voorkomen. Maar als je deze jumpstarter hebt, dan is de kans veel kleiner dat je stil komt te staan.

Uit cijfers van de ANWB blijkt dat ze vorig jaar 337.000 keer op locatie moesten komen voor problemen met een accu. Dit betekent dat meer dan 900 mensen per dag problemen hebben met de batterij van hun auto. Let wel, dit zijn nog enkel ANWB-cijfers. Het totale aantal accuproblemen ligt waarschijnlijk nog veel hoger.

Jumpstarter lost accuproblemen op

Is je accu echt kapot, dan moet er een nieuwe in. Echter, vaak is de accu van je auto slecht en/of leeg. In zo’n geval kun je deze jumpstarter gebruiken om toch je auto te kunnen starten. Zo kun je naar de garage of automaterialenwinkel rijden voor een nieuwe accu of gewoon naar je werk.

Een jumpstarter als deze koop je al vanaf zo’n 35 euro en kan dus veel pechgevallen voorkomen. Ook als je een elektrische auto hebt, kan dit handig zijn. EV’s hebben namelijk naast hun hoogvoltageaccu ook een kleine 12-volt die gebruikt wordt om onder andere de auto te starten.

Rij je erg weinig met je auto? Dan kan een druppellader een handige investering zijn. Deze laadt niet snel de accu op – als een jumpstarter, maar zorgt ervoor dat de accu rustig opgeladen wordt en niet leegloopt. Zo voorkom je dat de batterij kapotgaat.