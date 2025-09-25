Deel dit: Share App Mail Tweet

McLaren-SUV in aantocht? Dit is wat we nu weten

McLaren is een van de weinige supercarmerken die zich nog niet heeft laten verleiden tot het bouwen van de tegenwoordig o-zo geliefde SUV’s. Mogelijk komt daar binnenkort verandering in.

De kersverse CEO Nick Collins hintte daarop in een gesprek met het Britse Car Magazine. Wat de toekomst precies in het verschiet heeft, is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens Collins zit ‘iets met meer dan twee stoelen’ zeker in de pijplijn.

SUV’s als geldkoe van supercarmerken

Het zou een logische zet zijn voor McLaren om zich aan SUV’s te wagen. Lamborghini, Aston Martin, Lotus, Porsche en zelfs Ferrari zijn de Britse supercarfabrikant al voor gegaan. En niet onverdienstelijk. Neem de Urus als voorbeeld, die is in enkele jaren uitgegroeid tot Lamborghini’s bestverkochte model ooit. En ook Porsche is vandaag de dag niet meer zozeer sportwagenfabrikant, maar eigenlijk een SUV-bouwer die hier en daar nog wat sportwagens verkoopt.

Want met SUV’s valt pas écht veel geld te verdienen. Dat is iets waar McLaren vooralsnog niet in slaagt, terwijl dat wel is wat de nieuwe eigenaren verlangen. Forseven, een Britse start-up ondersteund door het met Arabisch geld doordrenkte CYVN Holdings, heeft kortgeleden McLaren Automotive overgenomen. CYVN is eveneens eigenaar van Gordon Murray Technology en heeft een aandeel van 20 procent in het Chinese Nio.

Gaan we een McLaren-SUV zien?

Het kan dus goed zijn dat we een SUV van McLaren gaan zien, maar het kan ook bijvoorbeeld een sedan zijn (of doe eens gek, een MPV). Daarnaast wijst Collins erop dat ook in het tweezittersegment diverser is dan wat McLaren nu aanbiedt. Mogelijk gaat het merk ook binnen het segment experimenteren met andere stijlen.

Er staan nog enkele modellen in de coulissen die zijn ontwikkeld vóór de overname van McLaren Automotive. Die heeft Collins samen met de nieuwe eigenaren hier en daar nog laten aanpassen om de kans op succes te vergroten. Ook zul je binnenkort ook Nio-techniek tegenkomen in McLarens. Wie had dat gedacht? Daarnaast vertelt de McLaren-CEO dat het de ontwikkelingssnelheid van Chinese autobouwers zal overnemen. Misschien maakt dat de supercarfabrikant op den duur net zo succesvol als het McLaren F1-team vandaag de dag is.