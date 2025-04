Deel dit: Share App Mail Tweet

Mazda-topman: ‘Nieuwe MX-5 blijft klein, maar krijgt grotere motor’

De huidige, vierde generatie Mazda MX-5 draait alweer zo’n tien jaar mee. Aan een opvolger van de zogeheten ND-generatie wordt gewerkt en Mazda blijft daarbij gelukkig dicht bij zijn kernwaarden.

Dat blijkt uit een gesprek dat Road & Track voerde met CEO Masahiro Moro, Chief Technical Officer Ryuichi Umeshita en Masashi Nakayama, die over het design van Mazda gaat.

Nieuwe Mazda MX-5 moet minder dan een ton wegen

In deze tijden is de grootste zorg van puristische petrolheads natuurlijk dat de vierpitter in de MX-5 plaats moet maken voor een elektromotor, of dat het iconische model zelfs helemaal ophoudt te bestaan.

Maar dat is voorlopig niet aan de orde. Een volgende MX-5 lijkt er gewoon te komen en die komt er wederom met verbrandingsmotor. Veel EV-techniek aan boord van de kleine roadster proppen, zou hem te zwaar maken. Het doel blijft om de volgende generatie onder de ton te houden. “Wat de toekomst van de MX-5 ook is, hij moet ontzettend licht blijven”, stelt Umeshita.

Skyactive Z

Ondanks de steeds strengere emissie-eisen, mag zelfs de handbak blijven. Maar die zal dan wel aan een nietszeggend driecilindertje worden gekoppeld, toch? Fout! In de neus komt gewoon weer een viercilinder. Dit wordt de aankomende Skyactive Z-motor (in tegenstelling tot de huidige Skyactive-G).

Om met een atmosferische motor door de strikte Euro 7-norm te komen, wordt de zogenaamde ‘lambda 1’-methode gehanteerd. Daarbij wordt constant de optimale luchtbrandstofverhouding nagestreefd. Dit is de meest efficiënte verbrandingswijze en zorgt voor de laagst mogelijke uitstoot.

Mazda MX-5 krijgt atmosferische 2,5-liter viercilinder

Wel zou dit ten koste gaan van het vermogen en dus boort Mazda het slagvolume op tot 2,5-liter. Zo zou de motor schoon, zuinig én krachtig moeten zijn. Op dit moment is de grootste motor in de Mazda MX-5 een 2,0-liter viercilinder. Helaas werd die motor vorig jaar in Europa de nek omgedraaid. Hier levert Mazda enkel nog de 1,5-liter vierpitter.

Als het Mazda lukt deze motor inclusief handbak aan de bijzonder strenge, Europese uitstooteisen te laten voldoen, dan kunnen zelfs wij mogelijk nog van een nieuwe Mazda MX-5 in zijn puurste vorm genieten. Verwacht hem overigens niet op korte termijn, want de eerste modellen met de Skyactive Z-motor maken pas in 2027 hun opwachting.

Betaalbare alternatieven

