Mazda pas op! Deze Chinese fabrikant komt ineens ook met een wankelmotor, maar waarom?

De wankelmotor is een uniek stukje techniek dat we vandaag de dag enkel nog terugzien bij Mazda, het merk dat de rotatiemotor vaker in productieauto’s bracht. Nu komt een Chinese fabrikant ook met zo’n motor. Maar wat gaan ze ermee doen?

Harbin Dongan Auto Engine, een dochteronderneming van het grote Changan, werkt aan de motor. Sterker nog, er is al een werkend conceptmodel. Hij wordt echter niet gebouwd om in auto’s te leggen.

Wat moet Changan met een wankelmotor?

Changan wil het graag hoger opzoeken en werkt net als veel andere Chinese autobouwers aan een vliegende auto. Overigens zijn de voertuigen, van bijvoorbeeld Xpeng, niet echt auto’s te noemen. Het zijn een soort grote drones.

Wat het voertuig ook is, bij Changan komt er hoogstwaarschijnlijk een wankelmotor in te liggen. Dat is geen vreemde keuze. In dit soort voertuigen en UAV’s (Unmanned Aerial Vehicle) is het behoorlijk gebruikelijk om een wankelmotor te plaatsen. Ze zijn immers licht, eenvoudig en erg trillingsarm.

Het gaat hier niet om een superkrachtige wankelmotor. Bij 6.500 toeren per minuut levert de krachtbron 53 kW (86 pk). De brandstofmotor is dan ook niet bedoeld om erg hoog te vliegen. Changan is van plan om een auto te bouwen tot 1000 meter hoog vliegt, onder het luchtruim. Overigens is de Chinese overheid ook al bezig met beleidsmaatregelen rondom dit soort voertuigen.

Dongan is niet enkel bezig met dit soort minder krachtige voertuigen. Ze zouden ook werken aan een UAV die tot middelhoge vlieghoogtes kan komen. Dan is de wankelmotor voorzien van een turbo. De eerste rotatiemotor van de Changan-dochter gaat in 2027 in productie. Het bedrijf verwacht in de vijf jaar daarna 1 miljard Chinese Renmibi om te zetten met de wankels, zo’n 12 miljoen euro.

Omdat er nog veel ontwikkelingswerk gedaan moet worden rondom vliegende auto’s, gaat er nog wel eens wat mis. Zo botsten er twee tegen elkaar tijdens een demonstratievlucht.

