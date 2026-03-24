Mazda gaat gewoon een sportwagen van minder dan 1.000 kg bouwen: “Verbrandingsmotor blijft beste optie”
Met elektrificatie, steeds meer luxe en grotere, hogere carroserievormen neemt het gewicht van de gemiddelde auto toe. En dat is slecht voor het rijplezier. Ook bij Mazda weten ze dat. Zij beloven dan ook dat hun nieuwe sportwagen minder dan 1.000 kg gaat wegen.
Dat vertelt Manabu Osuga, Mazda’s General Manager of Global Sales and Marketing, in een interview met het Australische GoAuto. De Mazda MX-5 behoudt hoe dan ook zijn lichtgewicht carrosserie.
Mazda MX-5 minder dan 1.000 kg met verbrandingsmotor
Er wordt inmiddels al enige tijd gesproken over de opvolger van de huidige Mazda MX-5, die naar verwachting in samenwerking met Toyota wordt ontwikkeld. Naar verwachting maken de nieuwe GR86 en MX-5 gebruik van dezelfde techniek en komen ze in 2028 op de markt.
Eerder werd gesproken over de 990S-basis van de MX-5. Dit betekent dat de auto 990 kg weegt – als er geen elektrohulp aan toegevoegd wordt. Volgens Osuga gaat dat nu nog niet gebeuren. Hij ziet wel mogelijkheden voor een hybrideversie, maar vindt op dit moment de techniek nog te complex voor de MX-5. “Fans zullen hier niet tevreden mee zijn”, stelt hij in het interview. “Op dit moment blijft de verbrandingsmotor de beste optie.”
