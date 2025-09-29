Deel dit: Share App Mail Tweet

Mazda en Toyota werken samen aan opvolger MX-5

Zowel Mazda als Toyota weten hoe ze een pure sportwagen moeten bouwen. Volgens het bekende Japanse tijdschrift Best Car gaan de landgenoten dit samen doen. Er moet een mix tussen een MX-5 en GR86 ontstaan.

Ook nu al zijn er meerdere samenwerkingen tussen Mazda en Toyota. Overigens werkte de grootste fabrikant ter wereld al eerder samen met andere merken voor sportieve auto’s. Zo was er al de Subaru BRZ en Toyota GT86.

Mazda MX-5 en Toyota GR86

Volgens het Japanse magazine zijn verschillende hoofdingenieurs van Mazda naar Toyota City gestuurd. Zij zouden daar in het geheim werken aan de volgende generatie MX-5 en GR86. Het platform van de huidige MX-5 zou als basis worden gebruikt.

Samen, en dus ook met flinke investering van Toyota, werken ze naar verluidt aan het platform om hem beter te maken en moderniseren. Als basis zou de 990S-versie van de MX-5 worden genomen. Deze auto weegt 990 kg.

Opvallend is dat Toyota laat weten dat de volgende generatie GR86 niet twee zitplaatsen heeft als de MX-5, maar ook nog beschikt over twee stoelen achterin. Over de aandrijflijnen is nog veel onduidelijkheid. De kans bestaat dat beide merken hun eigen 2,0-liter viercilinder gaan gebruiken. Hoogstwaarschijnlijk komen de nieuwe sportauto's rond 2028 op de markt.