Max Verstappen niet enige Nederlander tijdens F1 Shanghai: Esmee (20) – “Ontevreden als ik niet win”

Max Verstappen is dit weekend niet de enige Nederlander die rijdt op het F1-circuit van Shanghai. De 20-jarige Esmee Kosterman komt er in actie in de F1 Academy, waar ze uitkomt voor MP Motorsport met steun van De LEGO Groep.

De F1 Academy is een raceklasse speciaal opgezet voor jonge vrouwelijke coureurs. Het doel is om uiteindelijk niet alleen mannen aan de start van de Formule 1 te zien staan.

Eerste race F1 Academy Esmee Kosterman

De race op het F1-circuit van Shanghai wordt de eerste keer dat Kosterman uitkomt in de klasse. Wel heeft ze al ervaring met Formule 4-auto’s en reed ze eerder onder meer in de Ford Fiesta Sprint Cup. Kosterman legt de lat voor zichzelf meteen hoog. “Ik heb nu nog geen idee hoe de competitie precies is, maar als ik niet op één eindig, ben ik altijd ontevreden”, zegt de jonge coureur die zelfs tijdens haar eerste race ontevreden zou zijn als ze in de middenmoot eindigt.

Kosterman omschrijft zichzelf als meer een racer dan een kwalificatierijder. Aan haar snelheid over één ronde wil ze daarom nog werken. De kwalificatie wordt vrijdag verreden, gevolgd door de eerste race op zaterdag.

Twee Nederlanders aan de start F1 Academy

Kosterman is overigens niet de enige Nederlander op de grid van de F1 Academy. Ook Nina Gademan rijdt mee. Zij komt dit seizoen uit voor het Alpine-team.

Geen hybride

De auto’s in de F1 Academy zijn technisch vrijwel identiek en vergelijkbaar met Formule 4-auto’s. Ze beschikken over een 1,4-liter turbomotor met ongeveer 174 pk. Teams mogen nauwelijks aanpassingen doen, zelfs aan de voor- en achtervleugel mag niets worden gewijzigd. Daardoor ligt de nadruk meer op het talent van de coureurs dan op technische verschillen tussen teams.