Max Verstappen houdt niet van deze circuits: ‘Daar horen geen F1-auto’s’

Dit jaar vinden maar liefst acht van de vierentwintig Formule 1-races plaats op stratencircuits. Max Verstappen vindt dat soort banen maar niks: “F1-auto’s horen daar niet thuis.”

De viervoudig Formule 1-kampioen steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Eerder liet hij bijvoorbeeld weten dit type auto’s ronduit verschrikkelijk te vinden.

Max Verstappen vindt stratencircuits helemaal niks

Nu laat Verstappen merken hoe hij over stratencircuits denkt. Dat doet hij in de Braziliaanse podcast

Pelas Pistas, waar de Formule 1-kampioen samen met zijn vriend en Kick Sauber-coureur Gabriel Bortoleto aanschuift.

‘Een Formule 1-auto hoort gewoon niet thuis op een stratencircuit’

In de show vraagt presentator en voormalig F1-coureur Christian Fittipaldi aan Max Verstappen wat hij het moeilijkste circuit op de kalender vindt. “Ik houd niet van stratencircuits”, vertelt de Nederlander. “Om die reden vind ik die banen ook het meest uitdagend. Een Formule 1-auto hoort gewoon niet thuis op een stratencircuit.”

Monaco en Baku als minst favoriete circuits

Fittipaldi begrijpt het standpunt van Verstappen maar al te goed. “Met het formaat van de huidige auto’s is het bijna niet te doen”, zegt de Braziliaanse coureur. “Ze zijn simpelweg te groot”, knikt Max Verstappen instemmend. Met name Baku, waar het inschatten van de rempunten lastig is, en Monaco (waar een illegale drift deze rallyrijder duur kwam te staan) zijn de minst favoriete banen van Verstappen.

“Als er nooit eerder op het stratencircuit van Monaco was gereden en iemand vandaag met dat idee kwam, zou men dat simpelweg onmogelijk achten”, voegt de Nederlander eraan toe. Volgens Max Verstappen wordt er alleen nog geracet omdat die baan zo’n rijke geschiedenis heeft. “Maar eigenlijk zijn de huidige auto’s te zwaar, te lang en te breed.”