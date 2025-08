Deel dit: Share App Mail Tweet

Max Verstappen haat voorwielaandrijving: ‘verschrikkelijk, echt mega saai’

De een vindt dat je de grootste lol kunt beleven met voorwielaandrijving, de ander vindt het maar niks. Max Verstappen behoort duidelijk tot die laatste categorie.

Dat blijkt uit de nieuwe online documentaire van Ford, waarin Chris Harris met Max Verstappen de Mustang GTD aan de tand te voelt. Ze rijden in een heuse RS200 naar het circuit als de Nederlandse F1-ster gevraagd wordt naar zijn mening over voorwielaandrijving.

Max Verstappen haat voorwielaandrijving

“Hou je van voorwielaandr..”, nog voordat Harris zijn vraag kan afmaken, klinkt een resoluut antwoord van Verstappen: “Nee.” De Nederlander noemt voorwielaandrijving ‘ontzettend saai’.

“Voor mij voelt het gewoon als ‘anti-driving’, zo omschrijft Max Verstappen het. Dat antwoord was te verwachten, het is immers algemeen bekend dat Max houdt van auto’s met een lossere achterkant (al kan de kont van een voorwielaandrijver ook flink uitbreken, zo bewezen wij in deze video).

‘Voorwielaandrijvers zijn het meest verschrikkelijke ooit’

Max Verstappen begon al jong met karten, waarna hij via de Florida Winter Series naar de Formule 3 ging. Vervolgens maakte hij al snel de overstap naar de Formule 1. Ook rijdt hij geregeld in GT3-auto’s. Zoveel ervaring met voorwielaandrijving heeft hij dan toch niet? “Ik reed af en toe ook in de simulator met voorwielaandrijvers, maar voor mij is het meest verschrikkelijke ooit.” Dat is klare taal.