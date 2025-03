Deel dit: Share App Mail Tweet

Mansory verbouwt Rolls-Royce… Maar wie wil dit in hemelsnaam?

Durven we het? Ja hoor. Bij deze bestempelen we het nieuwste werk van Mansory als gedrocht. Over smaak valt niet te twisten, maar we willen bij deze Rolls-Royce Cullinan graag een poging doen.

Dat Mansory niet vies is van extreme designs, heeft de Duitse tuner al vaker bewezen. Denk aan de Ferrari Purosangue waar het zich eerder aan vergreep. Wansmaak op wielen.

Rolls-Royce Cullinan Series II

Nu is er weer een Rolls-Royce aan de beurt. Het Britse luxemerk lijkt een lievelingetje van Mansory en zijn klanten. Zij willen immers vooral pochen. En waar kan dat beter in dan in een Rolls-Royce? Nou, in een Rolls-Royce met schreeuwerige bumpers, kleuren en bekleding.

Recent onthulde Rolls-Royce de nieuwe Cullinan. Ja, hij lijkt verdacht veel op de vorige, maar wee je gebeente het een facelift te noemen. Dat kan de Britse autobouwer niet waarderen, zo ondervond collega Remco Slump in bovenstaande video.

Door Mansory onder handen genomen

Nieuwe auto, nieuw slachtoffer om te ruïneren, zal Mansory gedacht hebben. Gelukkig blijft het bij deze one-off. De Cullinan is voorzien van 24-inch wielen, ander bumperwerk en het interieur is opnieuw bekleed met leer. Zowel aan de binnen- als buitenkant komen koperen tinten en het Arabische schrift her en der terug. Het probleem is dat die combinatie oogt als een ontzettend foute panterprint.

Na een tune levert de Rolls-Royce Cullinan meer dan 700 pk en het koppel is zelfs opgekrikt tot 1.050 Nm. Genoeg om de luxe-SUV in slechts 4,8 seconden van 0 naar 100 km/h te doen sprinten. De topsnelheid blijft begrensd op 250 km/h.