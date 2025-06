Deel dit: Share App Mail Tweet

Mansory geeft BMW M5 een Honda Civic-uitlaat

Nee, er ligt een blèrende vierpitter met VTEC onder de motorkap van deze Mansory BMW M5. Toch heeft de powersedan uit Beieren ineens een uitlaatsysteem dat erg lijkt op dat van een Honda Civic.

De bouwwerken van Mansory zijn uitbundig, smaakgevoelig en vaak over de top. Zo doen sommige interieurs pijn aan je ogen.

Mansory BMW M5

De BMW M5 die onder handen is genomen door de tuner is een typisch Mansory-product. Hij zit bomvol carbon fibre, krijgt grote 22 inch wielen en is aangekleed met een groot aantal lipjes, bumpers en splitters.

Honda Civic-uitlaat

Ook het uitlaatsysteem is dus aangepakt. Standaard heeft de BMW M5 vier uitlaateindes waaruit de biturbo-V8 zijn klanken laat horen. Mansory plaatst een uitlaastysteem met drie eindstukken naast elkaar. Dit lijkt een beetje op de uitlaateindes van een Honda Civic Type R. Niet te vergeten, ook de Ferrari F40 heeft die uitlaatpijpjes naast elkaar.

Wat heeft Mansory nog meer gedaan aan deze M5? De 4,4-liter achtpitter levert samen met de elektrohulp nu 850 pk en 1.200 Nm aan koppel. Standaard levert de M5 727 pk en 1.000 Nm aan trekkracht.

Rijtest BMW M5

Autovisie reed eerder met de nieuwe M5. In onderstaande video neemt redacteur Peter Hilhorst je mee in de powersedan.