Man vlucht van Nederlandse politie in Volkswagen Up-deelauto
Een Golf R, Audi RS6 of misschien een snelle station met een grote dieseltank? Nee, deze man kiest een Volkswagen Up van deelautomaatschappij Greenwheels om voor de politie te vluchten. In de video zie je hoe dat afloopt.
De laatste tijd plaatst de Nederlandse politie vaker video’s van achtervolgingen. Zo zagen we eerder hoe een Peugeot 206 in een woonwijk probeerde te ontkomen en vluchtte een man op bijzonder trage wijze met een Ford Transit.
Ditmaal is er opnieuw een langzaam voertuig uitgekozen om te vluchten. Het gaat om een Greenwheels-deelauto – die overigens niet zo groen is als de naam doet vermoeden.
De motor is in ieder geval wel van het zuinige soort. Een 1.0 MPI-driecilinder levert 60 pk en verbruikt weinig benzine, maar snel is hij allerminst.
De politie krijgt het dan ook vrij eenvoudig voor elkaar om de auto ‘in te boxen’. Dit betekent dat agenten om de auto heen rijden en deze gecontroleerd tot stilstand dwingen. Hierdoor kan de Up geen kant meer op.
De man is aangehouden voor een flinke lijst aan vergrijpen. Zo reed hij onder invloed, was zijn rijbewijs ongeldig en gooide hij een fles lachgas uit de auto.
