Deel dit: Share App Mail Tweet

Man vindt tijdens vissen auto in rivier en lost cold case-zaak op

Een Amerikaanse man die ging vissen in de Mississippi merkte onder water een wagen op. In de auto vond de politie overblijfselen van een man die bijna zestig jaar geleden verdween. De visser lost het cold case-onderzoek op.

Brody Roll, een visser uit Sartell in de staat Minnesota, deed onlangs een lugubere vondst in de rivier Mississippi. Hij detecteerde met zijn sonarcamera een auto die een Buick uit de jaren 60 bleek te zijn. Roll haalde de politie van Sartell erbij. Een paar dagen later slaagde die erin het voertuig uit het water te halen.

In de cold case-auto lagen lichamelijke resten

Sheriff Steve Soyka liet donderdag in een persmededeling weten dat onderzoekers menselijke resten vonden in de auto. Het identificatienummer van de wagen bracht de eigenaar aan het licht. Hij heette Roy Benn en was in 1967 plots van de aardbol verdwenen.

De 59-jarige man werd nooit teruggevonden. Volgens zijn opsporingsbericht had hij „een grote som geld bij zich”. De lokale krant berichtte destijds dat zijn vrouw een jaar eerder overleden was. De zoektocht naar de man bood toen geen antwoorden en het werd een cold case-zaak.

Identificatie

De menselijke overblijfselen uit de auto werden opgestuurd ter identificatie. Maar Soyka gelooft, op basis van de spullen in de wagen en het identificatienummer, dat de persoon in de wagen Roy Benn moet zijn.

De cold case-zaak werd overgedragen aan de politie van Benton county, die de overblijvende familie van Benn op de hoogte bracht. „We zijn blij dat de familie de zaak misschien eindelijk kan afsluiten”, liet de sherrif van Benton noteren.