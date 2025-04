Deel dit: Share App Mail Tweet

Man vernielt Tesla, maar krijgt al snel spijt van zijn actie

Een man in de Verenigde Staten is vermoedelijk niet zo’n fan van Elon Musk en besloot tegen een geparkeerde Tesla Cybertruck te trappen. Dat had hij beter niet kunnen doen.

Sinds zijn politieke inmenging heeft Elon Musk er de nodige haters bij gekregen. Bij sommigen zit de woede zo diep, dat ze Tesla’s vernielen. Ook in Nederland zijn al verschillende meldingen gedaan van beschadigde Tesla’s.

Tesla Cybertruck beschadigd

Een Amerikaanse Cybertruck-eigenaar kreeg ook met een Elon Musk-hater te maken. Het opmerkelijke: de vernieling gebeurde toen hij nog bij zijn auto stond. Na de elektrische pick-up te hebben geparkeerd, vulde een andere auto het parkeervak erachter. Daaruit stapten enkele mannen en één van hen besloot tegen de Cybertruck te trappen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Om meerdere redenen is dat een dom idee. Niet alleen kunnen Tesla’s aan alle kanten om zich heen filmen, maar ook is het Cybertruck-plaatwerk van dik, roestvast staal. Met een beetje pech breek je je teen.

Het voorval gebeurde in de Californische stad San Jose. De trappen zien er komisch uit. Alsof het in scene is gezet. Dat zou een briljante marketingstunt van de Cybertruck-eigenaar zijn, aangezien zijn Tesla met de (beschadigde) bedrijfsstickers ook nog duidelijk in beeld te zien zijn.

Elon Musk-hater gearresteerd

Reden om toch te geloven dat dit echt is, is het feit dat de Amerikaanse politie er zelfs bij kwam kijken. Na het incident volgde de eigenaar de mannen. Zij gingen een bioscoop binnen terwijl the cops arriveerden. Die hebben de dader vervolgens uit de zaal gepikt, in de boeien geslagen en meegenomen naar het bureau.

Je kunt vinden van Elon Musk en zijn gedrag wat je wil, maar het is natuurlijk ongehoord om je wrok te uiten door andermans spullen te vernielen. Je schiet er niks mee op. Sterker nog, je kunt er flink door in de problemen komen. Dat weet deze Amerikaanse vandaal nu ook.