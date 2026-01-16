Man in Ford Transit probeert supertraag te vluchten voor Nederlandse politie, hoeveel heeft hij gedronken?
Ook in Nederland vinden er soms opvallende achtervolgingen plaats. Zo plaatst de politie Midden-Nederland een bizarre vluchtpoging van een man in een Ford Transit.
Een Transit is een prima werkbus. Veel ruimte, een niet te hoge prijs en veel verschillende uitvoeringen. Maar als vluchtauto zouden we toch iets anders kiezen. Een snelle diesel met een grote tank bijvoorbeeld.
Ford Transit-bestuurder op de vlucht voor Nederlandse politie
Toch probeert de bestuurder van deze Ford Transit de politie af te schudden met zijn werkbus. Snelheid is dan ook niet zijn tactiek. Hij heeft zijn lampen uit en probeert met rustige manoeuvres verwarring te zaaien.
Niets gedronken of gebruikt
Dat dit niet de ideale vluchtpoging is, blijkt als snel. De politie houdt de Poolse man aan en neemt natuurlijk een speeksel- en alcoholtest af. Wonderlijk genoeg heeft de bestuurder van de Ford Transit niet gedronken of iets anders tot zich genomen. Waarom hij de stoptekens negeert en zo slingert, is niet duidelijk.
3.750 euro boete, auto afgepakt en 3 maanden cel: Nederlandse hardrijders in Frankrijk flink aangepakt
De man krijgt een boete voor rijden zonder licht en het overtreden van artikel 5. In dit artikel staat dat het verboden is voor iedereen om gevaar of hinder te veroorzaken. Dat heeft de bestuurder van de Ford Transit onmiskenbaar op zijn geweten.
