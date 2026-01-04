Deel dit: Share App Mail Tweet

Man bouwt mini-Lamborghini van 10.000 euro met werkende V12

Een YouTuber gaat viraal met een op afstand bestuurbaar schaalmodel van een Lamborghini Aventador. Die wordt niet aangedreven door een elektromotortje aan boord, maar door een heuse V12-motor.

Een video van dit indrukwekkende project is gepubliceerd op het YouTube-kanaal Gear Tech HD en werd binnen enkele dagen tijd al meer dan twee miljoen keer bekeken.

Werkende mini-V12

Niet vreemd, want het detailwerk is van een uitzonderlijk niveau. De Lamborghini heeft een mini-V12 die écht functioneert (eerder schreven we over deze werkende 0,03-liter V8 die je zelf kunt kopen). Net als de echte, tank je benzine via de vulopening vlak achter de passagiersdeur.

De knutselkoning heeft zelf een versnellingsbak gemaakt die aansluit op het twaalfcilindertje. Daarin vind je een miniatuurkoppelingsplaat en druklager. Het geheel is zelfs watergekoeld.

Radiografisch bestuurde Lamborghini Aventador

Maar het gaat verder dan dat. Net als de échte Lamborghini Aventador, is ook dit miniatuurmodel vierwielaangedreven. Deze radiografisch bestuurbare auto is zodoende voorzien van twee differentiëlen die het vermogen naar de vier wielen sturen. Die wielen zijn overigens uitgerust met werkende mini-schijfremmen.

Ook het chassis dat al deze techniek huisvest, heeft de YouTuber eigenhandig gebouwd. De Lamborghini is uitgerust met horizontaal geplaatste schokbrekers en dubbele draagarmen. De binnenkant is overigens niet vergeten. Het lijkt een exacte kopie van de real deal. Zelfs de stoelen zijn bekleed. Toch kan het nóg gedetailleerder, zo bewijst dit schaalmodel.

10.000 euro

Anders dan de AI-gegenereerde thumbnail van de video doet vermoeden, lijkt het brein achter dit project een Chinese man met een klein YouTube-kanaal te zijn. Het filmpje is echter geplaatst op een groot account dat allerlei verschillende video’s over techniek publiceert. Daarbij wordt geschreven dat dit schaalmodel omgerekend zo’n 10.000 euro (heeft ge)kost. Gezien de vele uren en vaardigheden die nodig zijn voor het creëren van deze Lamborghini, geloven we dat graag. Voordat wij ons aan een vergelijkbaar project wagen, oefenen we nog even hiermee.