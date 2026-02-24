Deel dit: Share App Mail Tweet

Man (48) crasht in 300 meter diep ravijn en wordt pas vijf dagen later gevonden: “Wonder dat hij nog leeft”

Een bizar tafereel heeft zich voltrokken in de Franse Ardèche. Een 48-jarige man crashte met zijn auto en is pas vijf dagen later ontdekt door jagers.

Volgens de Franse hulpdiensten is het een wonder dat de man nog in leven is. Niet zozeer door de vijf dagen die hij moest overleven, maar meer door de crash zelf. Zijn auto viel meer dan 300 meter naar beneden een ravijn in.

Man overleeft vijf dagen in auto na crash

De man lag dagenlang zwaargewond in zijn auto. Jagers vonden hem vastgeklemd in het wrak en sloegen onmiddellijk alarm. Met behulp van de brandweer werd de man vervolgens binnen enkele uren gered. Door het bergachtige gebied was zelfs een helikopter nodig.

De man stond al zes dagen opgegeven als vermist. Het is nog onduidelijk wat de reden is van de crash. De gendarmerie gaat verder met het onderzoek als de gezondheid van de man het toelaat.