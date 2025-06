Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je ook overdag de verlichting van je auto aanzetten?

De verlichting van moderne auto’s wordt vaak zonder dat je het door hebt automatisch geregeld door een lichtsensor. Maar wat als die de lampen te vroeg aanzet, is dat eigenlijk wel toegestaan?

Hoewel veel automobilisten dus niet meer dagelijks aan de verlichtingsknop hoeven te draaien, is het automatische systeem niet foutloos. Zo worden mistlampen niet automatisch aangezet en kan overdag – bij mist – zelfs het dimlicht worden uitgeschakeld. Nederlanders gaan vaak de fout in. Het is dus belangrijk dat je de regels over mistverlichting goed kent.

Mag overdag de verlichting van jouw auto aan?

Moderne auto’s hebben eigenlijk altijd verlichting aan. Overdag rijd je vaak met zogenaamde dagrijverlichting. Dit ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt ook voor iets betere zichtbaarheid overdag. In de avond moet je het dimlicht aanzetten.

Maar mag je dan ook het dimlicht al overdag aanzetten? Ja, in Nederland is het toegestaan om overdag met dimlicht te rijden. Je kunt hier dus geen boete voor krijgen. Om te weten of je dimlicht voert, moet je op het dashboard van je auto kijken. Dimlicht kun je herkennen aan dit symbool.