Mag je jouw telefoon of microcar opladen aan een laadpaal?

Laadpalen vind je inmiddels overal in Nederland. De oplaadpunten zijn niet enkel te gebruiken voor auto’s, maar je kunt er ook een telefoon of microcar aan opladen. Is dit eigenlijk toegestaan?

Laadpalen hebben veelal een Type 2-stekker. Om een ander apparaat dan een elektrische auto te gebruiken heb je daarom een verloopstekker of -adapter nodig. Deze zijn al te koop voor een paar tientjes.

Met een verloopstekker of -adapter jouw telefoon of microcar opladen

Als je zo’n verloopadapter hebt, kun je eenvoudig jouw telefoon of microcar opladen aan een laadpaal. Microcars zie je in de stad vaker op deze manier opladen.

Autovisie spreekt met Melanie Poort van Vattenfall. Het energiebedrijf is met hun InCharge-netwerk een van de grootste laadpaalaanbieders van Nederland. Zij zien dat de adapters vaak worden gebruikt, maar dat er nog veel onduidelijkheid is over of ze zijn toegestaan.

Op de vraag of je jouw telefoon of microcar mag opladen is het korte antwoord: nee. “Openbare laadpalen zijn speciaal ontworpen, gebouwd en geplaatst om elektrische auto’s op te laden met een type-2 laadkabel”, zegt Poort. De auto en laadpaal communiceren via eenzelfde protocol. Dit is een digitale taal die ervoor zorgt dat het laadstation en de elektrische auto met elkaar communiceren. “Ze stemmen samen af hoeveel stroom er nodig is en wanneer het laden moet stoppen. Dat maakt het veilig.”

Sommige adapters mogen wel bij laadpalen

“Bovendien stellen Europese en Nederlandse regels eisen aan het gebruik van adapters bij laadpalen. In sommige gevallen verbieden deze regels het gebruik van adapters, zoals die voor Birò’s, e-bikes of andere apparaten”, zegt Poort. “Adapters mogen alleen gebruik worden als ze expliciet zijn goedgekeurd door de fabrikant van het laadstation en/of het voertuig.”

Laden van microcar of telefoon aan laadpaal brengt risico’s met zich mee

Het gebruik van een adapter brengt risico’s met zich mee. De adapter en de laadpaal kunnen niet communiceren waardoor de laadpaal stroom blijft leveren, ook als jouw telefoon of microcar al vol is. “Bij een elektrische auto werkt dat anders”, laat Poort weten. “Die geeft zelf aan wanneer de batterij bijna vol is en vraagt dan minder stroom. Zo stemmen de auto en de laadpaal het laadproces goed op elkaar af. Bij een adapter gebeurt dat niet. Die zegt alleen maar: “geef stroom”, zonder verdere informatie.”

Toch is er nog geen strikte regelgeving die ervoor zorgt dat jij beboet kan worden als je jouw microcar of telefoon oplaadt aan een laadpaal. Desondanks is het absoluut niet de bedoeling om andere apparaten aan een laadpaal op te laden of te gebruiken. Door het gebrek aan communicatie tussen de laadpaal en jouw telefoon of microcar kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen. Ook kan de laadsessie ineens afgebroken worden.

