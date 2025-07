Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je een klokhuis of bananenschil uit de auto in de berm gooien?

Dat je geen leeg drinkflesje uit de auto gooit, lijkt ons vanzelfsprekend (al zien we het af en toe tóch gebeuren), maar een klokhuis of bananenschil kan toch geen kwaad? Die gaat immers terug naar de natuur en vergaat toch.

Dat zou je denken, maar toch is het verboden om fruitresten uit het raam te kieperen. In de wet staat immers duidelijk dat je afval niet mag achterlaten waar het niet hoort. En dan maakt het niet uit of het een stuk kauwgom, een sigarettenpeuk of een bananenschil is.

Staat een forse boete op

Op feitcode 022 ‘straatafval achterlaten in openbare ruimte zonder gebruik te maken van voorgeschreven bakken, manden e.d.’ staat een flinke boete. Als je wordt betrapt door een politieagent of buitengewoon opsporingsambtenaar dan kan dat je 170 euro kosten.

Bananenschil vergaat toch?

Maar fruit vergaat toch? Ja, dat klopt, al kan dat in het geval van een bananenschil zo twee jaar duren. Het grootste probleem is echter dat afval voor meer afval zorgt. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat een plek die vies is, heel snel nóg viezer wordt.

Waarom? Omdat mensen lui zijn en denken: ‘oh, het is hier toch al een bende, daar kan mijn afval prima bij.’ Je ziet het soms in bochten die van de ene snelweg naar de andere gaan, waarin automobilisten dan massaal hun lege koffiebekers, pakjes kauwgom en snoeppapiertjes uit het raam hebben gegooid.