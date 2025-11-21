Deel dit: Share App Mail Tweet

Luxueuze Range Rover-kloon te koop op AliExpress: wat kost-ie?

Websites zoals AliExpress en hun oneindige catalogus maken pijnlijk duidelijk hoeveel troep er wordt geproduceerd. Werkelijk álles kun je er kopen. Zelfs een complete auto zoals deze ‘Chinese Range Rover’, maar is dat een aantrekkelijke deal?

Dat Chinese fabrikanten niet vies zijn van een beetje plagiaat, wisten we al. Eerder dit jaar was Autovisie op de autobeurs van Shanghai, waar we de zes meest schaamteloze copy-cats voor je verzamelden.

Chinese Range Rover voor zachte prijs

Deze Rox 01 is lang niet het ergste kopieerwerk dat ooit uit China is gerold. Het design is zeker geen één-op-één kopie, maar het is wel duidelijk waar dit kersverse Chinese automerk zijn inspiratie heeft opgedaan. Zo hebben neus en het zijaanzicht wat weg van de huidige Land Rover Defender, terwijl de koplampen en achterlichten sterk doen denken aan de vierde generatie Range Rover. Overigens maken niet alleen Chinese merken zich hier schuldig aan, ook dit bekende middenklassemerk komt plots met een budget-Range Rover.

Beter goed gejat, dan slecht bedacht. Lelijk is deze PHEV uit China dan ook niet. Bovendien kost-ie veel minder dan de real deal. Waar een Defender 110 je minstens 93.500 euro kost en een Range Rover zelfs anderhalve ton, hangt aan deze Chinees een prijskaartje van iets meer dan 68.000 euro.

Plug-in hybride

Dat is flink meer dan je afrekent bij je de gemiddelde AliExpress-bestelling, maar niet eens zo gek veel voor een heuse luxe-SUV, want dat is dit. Het is een auto van formaat. In de lengte meet de 01 ruim 5,29 meter. Dat is nog meer dan een Range Rover met verlengde wielbasis!

Evengoed sprint het gevaarte in 5,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Dat dankt hij volledig aan zijn elektromotoren. Hoewel voorin een 1,5-liter turboviercilinder ligt, dient deze brandstofmotor enkel als range extender. Zie het als een soort aggregaat voor de 56 kWh-accu. Volgens de WLTP-meetmethode kan-ie daarmee overigens 235 kilometer volledig elektrisch rijden. In totaal levert de aandrijflijn 476 pk en 740 Nm koppel.

Binnenin barst deze Rox 01 van de luxe. Misschien vertroetelt deze Chinese SUV zijn inzittenden nog wel meer dan een Range Rover dat doet, want hij moet vooral in China en het Midden-Oosten scoren. Kijk bijvoorbeeld naar de tweede zitrij die bestaat uit twee zachte stoelen. Misschien is fauteuils de betere term. Uiteraard zijn die verwarmd én gekoeld, en hebben ze een massagefunctie. Dit lijkt dan ook géén troep te zijn.

Kun je hem écht bestellen op AliExpress?

Klinkt allemaal niet verkeerd. Maar ja, wie durft hem te bestellen? Als je dat doet, mag je ook nog 4.575 euro aan verzendkosten aftikken, zo rekent AliExpress voor. Dat zouden we afraden. Je zult er (zonder bij de RDW een individuele typegoedkeuring te regelen) immers toch niet mee de weg op mogen in Nederland. Wie per se deze Chinese Range Rover wil hebben, moet hopen dat Rox ooit de stap naar Europa maakt. Niet ondenkbaar, want veel anderen zijn het merk al voorgegaan.