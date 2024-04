Deel dit: Share App Mail Tweet

Luxe Duitse occasion is nu verrassend betaalbaar

Je hebt niks met al die moderne dingen. Je wilt gewoon vier deuren en een kofferbak, achterwielaandrijving en een serieuze benzinemotor, die, wanneer je de ruimte krijgt, ook lekker wil doortrekken. Ouderwets? Nou en? Je geniet wel van zo’n occasion, steeds weer!

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor 25.000 euro. Vind je deze Mercedes-Benz C-klasse niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag en donderdag.

Mercedes-Benz C-klasse (2014 – 2018)

Vergis je niet, bij een sportsedan denk je misschien niet meteen aan een Mercedes’, maar die zijn er wel degelijk. Een C-klasse past je goed qua formaat als ‘rijdersauto’. Zo’n versie is net zo overtuigend comfortabel als een ‘gewone’ C-klasse, maar dan met een sportief randje. Prima wegligging, voldoende verfijnde besturing, kies voor een versie met sportstoelen voor een lekker comfort en veel steun. Het prachtige interieur is natuurlijk standaard.

Een handbak schakelt met wat lange slagen, een automaat werkt subliem. Typisch voor het merk is de uitgebreide standaard veiligheidsuitrusting. Een mooi voorbeeld is de donkergrijze C250A Prestige/AMG (155 kW, importauto, 2015, 158.000 km) bij een autobedrijf in Sappemeer voor 22.995 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

De C-klasse is niet zo probleemloos als je zou willen. De waterpomp wordt elektronisch bediend. Als dit niet werkt, loopt de motor snel warm. Niet doorrijden! Bij een onregelmatig lopende motor is de ‘actuator’ van de nokkenasverstelling vaak de oorzaak. Die moet worden vervangen.

Een automaat die niet uit de ‘P’ wil, komt vaak voor, dit is een elektronisch foutje. Op de accu zit een weerstand. Als die niet werkt, kan de motor niet starten. Bij exemplaren met luchtvering kan de compressor stuk gaan, waardoor de auto niet meer omhoogkomt.