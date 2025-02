Deel dit: Share App Mail Tweet

Lucid bouwt volstrekt overbodige elektrische auto’s, vindt het merk zelf

De Lucid Air Grand Touring heeft een elektrische range van maximaal 882 kilometer en is dat is complete overkill, vindt Lucid-baas Peter Rawlinson.

Rawlinson denkt dat de toekomst ligt bij EV’s met minder dan 300 kilometer actieradius. “Dat klinkt raar uit mijn mond”, zei hij tegen InsideEV’s, “aangezien onze producten bekendstaan om hun grote bereik.”

Lucid gaat betaalbare EV bouwen

Lucid gaat zeer waarschijnlijk met een betaalbaardere elektrische auto komen, die op een batterijlading niet verder komt dan 290 kilometer. “Dat is de toekomst”, aldus Rawlinson. “Absoluut.”

Meer kilometers vaak niet nodig

Nou is de situatie in de Verenigde Staten natuurlijk anders dan hier. Europese merken bieden al EV’s met minder dan 300 kilometer aan. Meer heeft de gemiddelde autokoper vaak niet nodig.

En die mening is ook Rawlinson toegedaan. “Over niet al te lange tijd zullen mensen, vooral die in de stad wonen, tot de conclusie komen dat ze veel minder bereik nodig hebben dan ze dachten.”

De Lucid-topman haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat Amerikanen gemiddeld maar 64 kilometer per dag rijden. In Nederland is dat zelfs nog minder: zo’n 30 kilometer per dag.

Lucid verliest honderden miljoenen

Dat Lucid op dit moment alleen grote, premium-EV’s met een enorme range bouwt, is logisch. Er zit veel meer marge op en dus zou het voor de start-up makkelijker moeten zijn om te overleven.

‘Moeten zijn’ inderdaad, want vooralsnog lekt Lucid aan alle kanten geld. Het bedrijf verloor in het derde kwartaal van 2024 bijna een miljard dollar. Dat is meer dan in Q2 van 2023, toen het verlies uitkwam op 630 miljoen dollar.