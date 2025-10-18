Deel dit: Share App Mail Tweet

Lotus ontslaat in Nederland meer personeel dan het auto’s verkoopt

De Nederlandse markt is grillig. Want waar Lotus vorig jaar in de eerste negen maanden van 2024 nog 126 nieuwe auto’s op kenteken wist te krijgen, zijn dat er nu 33. En dat zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld in de ontslagen die nu gaan vallen.

Het Europese hoofdkantoor van Lotus zit sinds 2022 in Amsterdam en wordt binnenkort gesloten. Als gevolg van die reorganisatie zullen 41 banen verdwijnen. Lotus haalt de coördinatie van zijn Europese activiteit terug naar het Britse Hethel, waar de fabrikant al sinds 1966 gevestigd is.

Lotus in handen van Geely

Lotus is in handen van het Chinese Geely, dat ook de scepter zwaait bij Polestar, Smart en Volvo. Enkele jaren geleden had het merk grootse plannen. Het zou al in 2028 volledig elektrisch worden (die plannen zijn geschrapt) en groeien naar 150.000 auto’s per jaar.

Flinke daling van de afzet

Is Lotus op de goede weg? Niet echt, want vorig jaar bleef de teller staan op 12.134 auto’s en dit jaar ziet de situatie er behoorlijk dramatisch uit. In de eerste zes maanden van 2025 wist Lotus slechts 2.684 auto’s uit te leveren. Oef!

Honderden miljoenen verlies

Daarbij lukt het Lotus maar niet om winst te maken. In 2023 kwam het operationele verlies uit op 736 miljoen dollar (omgerekend 629 miljoen euro) en in 2024 moest er onder de streep zelfs 786 miljoen dollar bij (672 miljoen euro).

Over de eerste zes maanden kwam het verlies uit op 263 miljoen dollar (224 miljoen euro), dus er lijkt verbetering in te zitten. Al is de vraag hoe de tweede helft van het jaar eruit ziet, want Lotus heeft al aangegeven erg veel last te hebben van de Amerikaanse en Europese importheffingen.

