Deel dit: Share App Mail Tweet

Live: benieuwd wat de Auto van het Jaar 2026 wordt? Bekijk hier de uitreiking

De Auto van het Jaar 2026 wordt op vrijdag 9 januari om 11:30 uur in de ochtend bekendgemaakt op de autoshow in Brussel. Wil je daar niks van missen? Bekijk hier de livestream.

Er maken nog zeven auto’s kans op de titel Auto van het Jaar 2026: de Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes CLA, Renault 4 en Skoda Elroq.

Auto van het Jaar-juryleden

De winnaar wordt gekozen door een internationale jury van autojournalisten, waarvan voor Nederland Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma, Autovisie/Telegraaf-journalist Peter Hilhorst en Frank Buma van de ANWB deel uitmaken.

Titelwinnaar van vorig jaar

Vorig jaar werd de elektrische Renault 5/Alpine A290 uitgeroepen tot Auto van het Jaar. Hij liet de Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster en Kia EV3 achter zich.

De bekendmaking van de Auto van het Jaar 2026 vindt vrijdagochtend 9 januari om 11:30 plaats. Het evenement is live te volgen via onderstaande verbinding.