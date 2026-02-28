Deel dit: Share App Mail Tweet

Liegt Ferrari over vermogen V12? Dit is hoeveel vermogen de Purosangue echt levert op een rollenbank

“Italiaanse pk’s zijn anders dan Duitse”, wordt weleens gezegd om aan te geven dat auto’s uit het land van Lamborghini en Maserati niet altijd hun opgegeven vermogen leveren. Is dit slechte kroegpraat of nemen Italiaanse ingenieurs het echt niet zo nauw met de cijfers? Een rollenbanktest met de Ferrari Purosangue onthult geheimen over zijn V12.

De Ferrari Purosangue is de eerste verhoogde auto van het merk. Desondanks ligt er een typische Maranello-motor in: een heerlijke 6,5 liter V12. In bovenstaande video laat Autovisie-redacteur Dries van den Elzen zien dat de Purosangue om meer redenen dan zijn motor bijzonder is.

Hoeveel pk heeft de Ferrari Purosangue echt?

Het zal weinig liefhebbers uitmaken of er een paar pk’s meer of minder uit die V12 komen, maar toch is het leuk om te zien wat hij op een rollenbank doet. In een video is te zien dat de Ferrari geen 720 pk en 716 Nm levert, maar iets minder vermogen en meer koppel.

Dit betekent niet dat Ferrari liegt over het vermogen. Sterker nog, de Italiaanse fabrikant meldt dat de auto 725 pk levert aan het vliegwiel en dus is 720 pk op de wielen boven verwachting. Combineer je dit met het hogere aantal Nm’s koppel, dan kan je ervan uitgaan dat Ferrari juist het vermogen conservatief heeft ingeschat.

Let wel, de resultaten zijn behoorlijk afhankelijk van de omstandigheden. Is bijvoorbeeld de buitentemperatuur anders hoger en staat de auto op een andere rollenbank, dan kunnen de resultaten afwijken. Desondanks wordt voor deze Purosangue ontkracht dat ze in Italië hun afspraken niet nakomen. Molto bene!